Νίκος Μπάρκουλης jt2us: Η μητέρα του μιλά για τις πολύ δύσκολες στιγμές που βίωσαν

Η Μαίρη Μπάρκουλη αναφέρθηκε στις δύσκολες ώρες που πέρασε με τον γιο της, Νίκο, όσο ο αείμνηστος Ανδρέας Μπάρκουλης ήταν άρρωστος και νοσηλευόταν. Μιλώντας στο «Super Katerina», η Μαίρη Μπάρκουλη ανέφερε πως ο Νίκος «έγινε ο γονιός του εαυτού του», κάνοντας μια ιδιαιτέρως συγκινητική δήλωση, με την παρουσιάστρια Κατερίνα Καινούργιου να ξεσπά σε κλάματα.

«Εκανα μία επέμβαση και χρειάστηκε προσωρινά να μπει ο Ανδρέας σε γηροκομείο. Κάποια στιγμή με πιάνει μια κυρία και μου λέει: Ξέρεις τι κάνει το παιδί σου; Δουλεύει στα μνημόσυνα και φτιάχνει καφέδες. Τον ρώτησε ένας κύριος γιατί τόσο μικρό παιδί δουλεύει και εκείνος είπε για να μαζέψει λεφτά, να βγάλει τον μπαμπά του όσο πιο γρήγορα γίνεται από εκεί», αποκάλυψε η Μαίρη Μπάρκουλη. «Οσα συγγνώμη και αν του ζητήσω, δεν θα εξιλεωθώ ποτέ γι’ αυτό το παιδί. Την τελευταία φορά που μπήκε εντατική ο Ανδρέας, ήταν μόνο του στο σπίτι, δεν ήθελε να πάει πουθενά και έπεσε το ανοσοποιητικό του. Μου έδωσαν από το νοσοκομείο γέλη που βάζουν στους καρκινοπαθείς, για να μπορέσει το παιδί να καταπιεί έστω νερό», είπε η Μαίρη Μπάρκουλη.

«Λύγισε» η Κατερίνα Καινούργιου

Σε αυτά τα λόγια, η Κατερίνα Καινούργιου δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της. «Συγγνώμη που συγκινούμαι, αλλά γνωρίζοντάς τον και μιλώντας και με τον Νίκο Κοκλώνη για όλα αυτά που έχει περάσει, τον θαυμάζω πάρα πολύ, γιατί έχει πάρει από τόσο νωρίς τη ζωή στα χέρια του και είναι τόσο δεμένος με την οικογένεια, που πολλές φορές με τους ρυθμούς της κοινωνίας την έχουμε λίγο ξεχάσει».

Λίγα λόγια

Ο Νίκος Μπάρκουλης, αυτή την περίοδο συστήνεται στο ευρύ κοινό ως διαγωνιζόμενος στο Just the two of us, του Alpha και εντυπωσιάζει.

Ο Νίκος Μπάρκουλης γεννήθηκε το 2002

Γονείς του ο ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου Ανδρέας Μπάρκουλης και η Μαρία Μπάρκουλη – Βλασοπούλου

Ασχολείται με τα social media και συγκεκριμένα με την πλατφόρμα του tik-tok και μετράει 86.400 followers και περίπου 4.800.000 Likes

Ο λογαριασμός του στο Tik Tok είναι nikosmparkoulis

Σε μια πιο πρόσφατη συνέντευξή του δήλωσε,

“Μέχρι τα 18 μου ένιωθα ότι πρέπει να προστατέψω το όνομά μου ό,τι και να γίνει, μέχρι που με το tik tok άρχισα να φτιάχνω ένα δικό μου όνομα. Δεν είμαι πια ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη, είμαι ο Νίκος Μπάρκουλης. Άλλο Αντρέας, άλλο Νίκος»

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή της Ελεονώρας Μελέτη “Μεσάνυχτα” ο Νίκος Μπάρκουλης αποκάλυψε το αυτοάνοσο νόσημα που τον ταλαιπωρεί από τα 11 του και δεν το γνώριζε κανείς. Ο νεαρός πάσχει από τη νόσο του Crohn. «Μου είχε σταματήσει την ανάπτυξη, είχα απίστευτους πόνους, ζαλάδες, έχασα και την πρώτη γυμνασίου γιατί δεν μπορούσα ούτε από το κρεβάτι να σηκωθώ. Δεν μου έδωσαν καν την ευκαιρία στο Γυμνάσιο να διαβάσω στο τέλος της χρονιάς και να πάω να δώσω εξετάσεις, γιατί ήμουν ο Μπάρκουλης. Έλεγαν ότι είναι ελλιπής η μάθησή μου, ενώ μπορούσε να διαβάσω και να πάω να δώσω» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Ερωτευμένος

Αυτή την περίοδο ο Νίκος Μπάρκουλης δηλώνει ερωτευμένος και είναι ζευγάρι με την τραγουδίστρια Natasha Kay.