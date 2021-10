Αλεκ Μπάλντουιν Rust: Σε σοκ ο διάσημος ηθοποιός, θλίψη για τη 42χρονη Χαλίνα

Το γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι ο Αλεκ Μπάλντουιν σκότωσε, κατά λάθος, όπως όλα δείχνουν, τη διευθύντρια φωτογραφίας της ταινίας Rust, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο Μπάλντουιν είναι ο πρωταγωνιστής του γουέστερν, Rust, και συμπαραγωγός της ταινίας. Η απίστευτη τραγωδία συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων όταν με το όπλο που χρησιμοποιούνταν για τα γυρίσματα τραυμάτισε και σκότωσε την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε σοβαρά τον σκηνοθέτη, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Ολοι μιλούν για ένα απίστευτο δυστύχημα, ωστόσο τίθενται ερωτήματα για το πώς συνέβη.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened? Pics: Jim Weber ⁦ @thenewmexican ⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK

Σε φωτογραφίες που ήρθαν στο φως τη δημοσιότητας, ο Μπάλντουιν διακρίνεται να κλαίει με λυγμούς και να αγωνιά μετά το δυστύχημα σε ένα πάρκινγκ στη Σάντα Φε, στο Νέο Μεξικό, κοντά στη σκηνή των γυρισμάτων του Rust όπου συνέβη το δυστύχημα. Μια δεύτερη φωτό τον δείχνει κοντά σε ένα κράσπεδο με τα χέρια στα γόνατά του, συντετριμμένο.

Ο ηθοποιός εθεάθη με δάκρυα στα μάτια έξω από το γραφείο του σερίφη μετά τον τραγικό θάνατο της Χάτσινς. Σε μια ανάρτησή του στο Instagram ώρες πριν από τα μοιραία γυρίσματα, έλεγε ότι η επιστροφή του στο πλατό ήταν εξαντλητική.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6

Θύμα της απίστευτης αυτής τραγωδίας η 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς, η οποία μεαφέρθηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Από τα πυρά τραυματίστηκε και ο 48χρονος συγγραφέας και σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο, αλλά, όπως αναφέρει η Daily Mail, δεν έχει δοθεί περαιτέρω ενημέρωση για την κατάστασή του.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

Την είδηση ότι ο Μπάλντουιν είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε με το όπλο τα πυρά του οποίου σκότωσαν την 42χρονη και τραυμάτισαν τον 48χρονο επιβεβαίωσε και το γραφείο του σερίφη της Σάντα Φε. Δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά η αστυνομία είπε ότι μια ποινική έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη ή αυτή τη στιγμή για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του θανάτου της Χάτσινς. «Το περιστατικό παραμένει υπό έρευνα. Καθώς γίνονται διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες, θα παρέχονται ενημερώσεις», πρόσθεσε. «Σύμφωνα με την αστυνομία, φαίνεται ότι η σκηνή που βιντεοσκοπούσαν περιελάμβανε τη χρήση όπλου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του σερίφη Χουάν Ρίος σε δήλωσή του. «Οι ντετέκτιβ ερευνούν πώς και τι τύπος βλήματος εκτοξεύτηκε».

Δεν είναι σαφές ακόμη, όπως σημειώνει η Daily Mail, αν το όπλο που σκότωσε την 42χρονη είχε -για κάποιο λόγο- πραγματικές σφαίρες ή αν η πυρίτιδα που χρησιμοποιείται σε άσφαιρα για γυρίσματα ταινιών μπορεί να τραυματίσει κάποιον θανάσιμα. Η έρευνα για το πώς συνέβη το δυστύχημα συνεχίζεται.

More than enough coverage of Alec Baldwin, nowhere near enough of the victim Halyna Hutchins.

A life ended far too early. Can't believe this has happened again. #Rust pic.twitter.com/2AloUzxj9Z

