Άλεκ Μπάλντουιν – δυστύχημα: Το ανατριχιαστικό tweet που έκανε 4 χρόνια πριν

“Απορώ πως είναι να σκοτώνεις κάποιον κατά λάθος». Αυτό το ανατριχιαστικό tweet είχε κάνει ο Άλεκ Μπάλντουιν πριν τέσσερα χρόνια, ο οποίος σήμερα σκότωσε κατά λάθος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων την διευθύντρια φωτογραφίας της νέας του ταινία στην οποία είναι και παραγωγός και ονομάζεται Rust. Συγκεκριμένα, ο διάσημος ηθοποιός, ο οποίος είναι γνωστός κυρίως επειδή υποδυόταν τον Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή του, σχολίασε το 2017 στο Twitter τον τραγικό θάνατο που βρήκε ένας νεαρός άνδρας από αστυνομικό μετά τη λογομαχία που είχαν έξω από σούπερ μάρκετ. Σίγουρα τότε δεν περνούσε καν από το μυαλό του Μπάλντουιν τότε πως θα μπορούσε να σημειωθεί μία τόσο ασύλληπτη τραγωδία σε γυρίσματα ταινίας, όπως έγινε σήμερα.

Alec Baldwin now knows the answer to his question. pic.twitter.com/HIt4RYX3yo

Ο Αμερικανός ηθοποιός Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε χθες Πέμπτη, προφανώς από ατύχημα, τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας γουέστερν που γύριζαν στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η Χαλίνα Χάτσινς και ο Τζόελ Σόουζα «τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ο Άλεκ Μπόλντουιν πυροβόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύρισμα» της ταινίας Rust, η οποία παράγεται για λογαριασμό του Netflix, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε σε δελτίο Τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Her name was Halyna Hutchins. This is her. #RIPHalynaHutchins #HalynaHutchins #AlecBaldwin pic.twitter.com/qE65nkeIRd

— Pam Pabla (@Pabla_7) October 22, 2021