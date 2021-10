Στυλ για 50αρες: Η Ισπανίδα που σου δείχνει πώς να συνδυάσεις τα sneakers με όλα τα ρούχα

Ποιος είπε ότι η ζωή και η μόδα πεθαίνουν μετά τα πενήντα; Όλες οι γυναίκες έχουν δικαίωμα στη μόδα και στο στυλ σε όποια ηλικία κι αν βρίσκονται. Για τον λόγο αυτό η Ισπανίδα influencer Sini Patini δείχνει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μερικές ιδέες για το πώς να ντύνονται με στυλ οι 50αρες γυναίκες φορώντας τα sneakers τους. Η Sini Patini αγαπά τη μόδα, την αρχιτεκτονική και τα βιβλία, ζει στη Μαδρίτη και αναρτά τα στιλάτα looks της στο Instagram. Η Μαδριλένα fashionista 50 ετών αποδεικνύει καθημερινά μέσα από τις φωτογραφίες της ότι καθεμία γυναίκα μπορεί να φτιάξει instagrammable outfits με τα απλά κομμάτια που έχει στη ντουλάπα σου. Η ίδια δείχνει να προτιμά τα κομψά cropped τζιν σε ίσια γραμμή, καθώς και τα τουίντ καρό ή μονόχρωμα σακάκια.

Σπανιότερα επιλέγει μίντι φούστες, ενώ δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία προς το λευκό, το σκούρο μπλε και το κόκκινο. Κι ενώ φορά μπαλαρίνες αλλά και εντυπωσιακά σανδάλια, ένα από τα αγαπημένα της ζευγάρια παπούτσια είναι τα Converse All Star sneakers με διπλό πάτο. Η Sini τα συνδυάζει με τζιν και σακάκια, δίνοντας μια πιο casual υφή στο elegant ντύσιμό της και τα cool looks της δίνουν έμπνευση για στιλάτες καθημερινές εμφανίσεις. Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα looks της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @sini_patini

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @sini_patini

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @sini_patini

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @sini_patini

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @sini_patini