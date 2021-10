Πάπας Φραγκίσκος – αγοράκι: Η στιγμή που μικρό αγόρι κλέβει την παράσταση

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας γενικής ακρόασης του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό, ένα μικρό αγοράκι έκλεψε την παράσταση, εξασφαλίζοντας μια θέση στα δεξιά του και ένα λευκό παπικό καπέλο ως ανταμοιβή για την επιμονή του αφού ανέβηκε πάνω στη σκηνή. Το αγόρι, για το οποίο ο Φραγκίσκος είπε αργότερα ότι έχει έναν ιατρικό “περιορισμό”, φορούσε μάσκα και αθλητική φόρμα και έμοιαζε να είναι περίπου δέκα ετών. Πλησίασε τον Πάπα κατά την έναρξη της ακρόασης στη μεγάλη αίθουσα Παύλος ΣΤ’ χωρίς να προκαλέσει συναγερμό στους αξιωματούχους ασφαλείας, που δεν προσπάθησαν να τον σταματήσουν.

Έσφιξε το χέρι του Φραγκίσκου, χοροπηδώντας πάνω κάτω μπροστά του. Όταν κατέστη σαφές πως ήθελε να μείνει για λίγο, ο καρδινάλιος Λεονάρντο Σαπιέντσα, επικεφαλής πρωτοκόλλου, σηκώθηκε και του παραχώρησε τη θέση του στα δεξιά του Πάπα. Το αγόρι, που χειροκρότησε με ενθουσιασμό μόλις κάθισε δίπλα στον Φραγκίσκο, ανεβοκατέβηκε ελεύθερα στην σκηνή, επιστρέφοντας στο κέντρο της αρκετές φορές καθώς η ακρόαση συνεχιζόταν και ο Πάπας διάβαζε την ομιλία του. Το αγόρι έδειξε πολλές φορές με το δάχτυλο τον λευκό σκούφο του Πάπα, το τσουκέτο, όπως είναι γνωστό στην Ιταλία. Αξιωματούχοι κατάλαβαν τον υπαινιγμό και του έδωσαν ένα παρόμοιο καπέλο προκαλώντας χειροκροτήματα και γέλιο από ένα πλήθος αρκετών χιλιάδων ανθρώπων.

“Ευχαριστώ αυτό το αγόρι για το μάθημα που έδωσε σε όλους εμάς σήμερα. Είθε ο Κύριος να τον βοηθήσει στον περιορισμό του, καθώς θα μεγαλώνει, γιατί αυτό που έκανε ήρθε από την καρδιά”, είπε ο Πάπας Φραγκίσκος.

WATCH: A boy became the center of attention at Pope Francis' general audience, walking on the stage, getting a seat next to the pope and even a white papal cap as a reward for his persistence pic.twitter.com/GIvEjVNyal

— Reuters Asia (@ReutersAsia) October 20, 2021