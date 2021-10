Τσιτσιπάς: Τζέιμς Μποντ απ’ το Διακοφτό

Τον κύκλο του ως Τζέιμς Μποντ έκλεισε με την τελευταία του ταινία ο Ντάνιελ Γκρεγκ, ο οποίος από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ο καλύτερος όλων. Ήδη έχει ξεκινήσει το… σαφάρι για την εύρεση του επόμενου ηθοποιού που θα αναλάβει τον μεγάλο και δύσκολο ρόλο της αντικατάστασης του Ντάνιελ Γκρεγκ ως Τζέιμς Μποντ. Τη δική του πρόταση έκανε μέσα από τα social media και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Με ανάρτηση του στο twitter, ο «Τσίτσι» πρότεινε ο επόμενος «007» να έχει καταγωγή από την Ελλάδα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Παιδιά, πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι Έλληνας».

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.

