Adele Easy on me: Οι αδημοσίευτες φωτογραφίες από το νέο βίντεο κλιπ

Το νέο τραγούδι της Αντέλ σπάει ταμεία, καθώς η επιστροφή της Βρετανίδας τραγουδίστριας ήταν πολυαναμενόμενη.

Το «Easy on me» είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι που μιλά για τον χωρισμό, το διαζύγιό της αλλά και για τον γιο της.

Οι φαν της δηλώνουν κατενθουσιασμένοι, με το τραγούδι της να παίζει παντού.

Η ίδια, πιο όμορφη και ανανεωμένη από ποτέ, χωρίς όμως να έχει αποφύγει τις επικρίσεις, μοιράστηκε μια σειρά από candid φωτογραφίες από τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ.

Οι backstage φωτογραφίες είναι υπέροχες και είναι αφιερωμένες στον σκηνοθέτη και φίλο της, Xavier Dolan.

Στις αυθόρμητες φωτογραφίες η Αντέλ φορά ένα καφέ wide leg παντελόνι, πορτοκαλί ζιβάγκο και δερμάτινο μπορντό μπουφάν ενώ κάθεται μέσα στο σπίτι που γίνονταν τα γυρίσματα του τραγουδιού της.

Στις φωτογραφίες γελά με την ψυχή της, παίζει με τον σκηνοθέτη ενώ γράφει στη λεζάντα «My big, always and forever love, my creative soul mate».