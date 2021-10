Τζο Μπάιντεν: Χωρίς μάσκα σε έξοδο με τη σύζυγό του

Χωρίς να φορούν τη μάσκα τους κατά του κορωνοϊού, συνέλαβε ο φωτογραφικός φακός τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ, ενώ είχαν βγει για φαγητό σε ένα διάσημο ιταλικό εστιατόριο στην Ουάσιγκτον το περασμένο Σάββατο. Η κυκλοφορία του συγκεκριμένου ενσταντανέ έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, καθώς αυτό που έχει αφήσει έκπληκτο το κοινό είναι το γεγονός πως κανείς από τους δύο δε φορούσε τη μάσκα του σε ένα εστιατόριο που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πως δεν επιτρέπεται οι θαμώνες να βγάζουν τη μάσκα τους, παρά μόνο όταν τρώνε.

Συγκεκριμένα, το εστιατόριο αναφέρει στον ιστότοπό του: «Σύμφωνα με τις οδηγίες του CDC και το εκτελεστικό διάταγμα του Δημάρχου, Muriel Bowser, όλα τα άτομα άνω των 2 ετών πρέπει να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα από το αν έχουν εμβολιαστεί. Θα πρέπει να αφαιρούνται μόνο κατά τη διάρκεια του γεύματος. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

WATCH 🚨 Biden recorded breaking Washington DC's mask mandate by walking through an Italian restaurant ‘Fiola Mare’ without a mask pic.twitter.com/I1b7NbiY0C

Κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι, σχετικά με το συμβάν, έδωσες την εξής απάντηση: «Νομίζω ότι αυτό, στο οποίο αναφέρεστε, είναι μια φωτογραφία τους να βγαίνουν από ένα εστιατόριο αφού έφαγαν, με μάσκα στο χέρι – όπου δεν την είχαν βάλει ακόμα». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Θα έλεγα, φυσικά, ότι υπάρχουν στιγμές που όλοι δεν βάζουμε ξανά μάσκες όσο γρήγορα απαιτείται». Ενώ, επεσήμανε πως δεν πρέπει να υπάρχει απόσπαση από το βασικό στόχο, ο οποίος δεν είναι άλλος πέρα από τον εμβολιασμό για να είναι η αμερικανική κοινωνία ασφαλής.

Ειδικότερα είπε: «Δε νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε το δέντρο, γιατί θα χάσουμε το δάσος που δεν είναι άλλο από το να εμβολιάσουμε περισσότερους ανθρώπους, να βεβαιωθούμε ότι τα σχολεία και οι εταιρείες σε όλη τη χώρα μπορούν να κρατήσουν περισσότερους ανθρώπους ασφαλέστερους. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να επικεντρώνονται υπερβολικά σε χρονικές στιγμές που δεν αντικατοπτρίζουν τη γενικότερη πολιτική».

President Biden leaving the restaurant after date night with the First Lady (who ducked out moments before as he looked to triage some selfie requests). pic.twitter.com/q2AMku5AHL

— Josh Wingrove (@josh_wingrove) October 17, 2021