Ερντογάν: Νέα επίθεση στον Μακρόν

Κι εκεί που έκανε ένα βήμα πίσω στην κόντρα του με τον Εμανουέλ Μακρόν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήρθε η συμφωνία της Γαλλίας με την Ελλάδα και τα Rafale και οι φρεγάτες Bellhara και τα αίματα άναψαν ξανά. Από την Ανγκόλα, στην οποία βρίσκεται, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει νέα επίθεση τόσο κατά της Γαλλίας, όσο και κατά του Εμανουέλ Μακρόν. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Γαλλία, λέγοντας ότι έχει κάνει σφαγές και γενοκτονίες στη Ρουάντα και την Αλγερία αλλά κανένας δεν εξαγριώθηκε εναντίον της, αλλά έβλεπαν την Αφρική ως αποικία.

Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Γαλλία, λέγοντας ότι έχει κάνει σφαγές και γενοκτονίες στη Ρουάντα και την Αλγερία αλλά κανένας δεν εξαγριώθηκε εναντίον της, αλλά έβλεπαν την Αφρική ως αποικία. Μάλιστα, ο Ταγίπ Ερντογάν στράφηκε και κατά των χωρών της Δύσης, ισχυριζόμενος ότι εκμεταλλεύονται επί αιώνες την Αφρικανική ήπειρο. Το ελληνογαλλικό μνημόνιο και η ενδεχόμενη παρουσία της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο φαίνεται πως έχει ενοχλήσει την τουρκική πλευρά, με τον τούρκο πρόεδρο να δείχνει τον εκνευρισμό του σε πολλές περιπτώσεις.

Angolan President Joao Lourenco hosts welcoming ceremony for Turkey's President Erdogan ahead of bilateral talks in Luanda pic.twitter.com/RZrvLnW1XK

— TRT World Now (@TRTWorldNow) October 18, 2021