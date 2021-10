Το Κορίτσι με το Μπαλόνι – δημοπρασία: Τιμή ρεκόρ για έργο του Banksy

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο τρομοκρατημένος είμαι που χτυπάω αυτό το σφυρί», είπε αστειευόμενος ο υπεύθυνος για τη δημοπρασία του οίκου Sotheby’s, Όλιβερ Μπάρκερ, μετά από 10 λεπτά προσφορών… Και δεν είχε άδικο: Τρία χρόνια νωρίτερα, στην ίδια αίθουσα, «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι» είχε αυτοκαταστραφεί μόλις κατοχυρώθηκε σε κάποιον αγοραστή.

Το μισοκατεστραμμένο έργο γκράφιτι του Βρετανού καλλιτέχνη του δρόμου Banksy «Το Κορίτσι με το Μπαλόνι», (The Balloon Girl), ένα από τα πιο γνωστά έργα του, η αυτοκαταστροφή του οποίου κατά τη διάρκεια της πώλησής του σε δημοπρασία το 2018 είχε προκαλέσει πάταγο, πωλήθηκε σε δημοπρασία του Sotheby’s στο Λονδίνο αντί σχεδόν 21,8 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια νέα τιμή ρεκόρ για έργο του Βρετανού καλλιτέχνη και τριπλάσια της υψηλότερης εκτιμωμένης τιμής πώλησης.

Η τιμή πώλησης του έργου που μετονομάσθηκε «Η Αγάπη είναι στον Κάδο» ξεπέρασε εκείνη που έπιασε τον περασμένο Μάρτιο το «Game Changer», έργο του Banksy προς τιμήν του νοσηλευτικού προσωπικού στον καιρό της πανδημίας που πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Christies έναντι 19,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα χρήματα εκείνα δόθηκαν στο βρετανικό κρατικό σύστημα υγείας.

Partially destroyed Banksy painting, Girl with Balloon has been sold for 18 times more than it went three years ago – for a total of $25.4 million. The painting is famous for self-shredding itself. Banksy explained this phenomenon as being a"prank".#Banksy #GirlwithBalloon pic.twitter.com/h6bQUp1zWN

— The Istanbul Chronicle (@theIstChronicle) October 14, 2021