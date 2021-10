Μπιλ Κλίντον: Αίσιο τέλος με την υγεία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ

Εκτός νοσοκομείου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο οποίος επέστρεψε στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη μετά το εξιτήριο που έλαβε από νοσοκομείο της Νότιας Καλιφόρνιας χθες, μετά από τη θεραπεία του για ουρολογική λοίμωξη. Ο 75χρονος πρώην πρόεδρος έφτασε στην οικία του με ένα μαύρο SUV έχοντα λάβει εξιτήριο νωρίτερα από το Ιατρικό Κέντρο Ιρβάιν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, έχοντας στο πλευρό του, τη σύζυγό του Χίλαρι Κλίντον. Αναμένεται πως θα συνεχίσει τη θεραπεία του, στο σπίτι του.

Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ο Μπιλ Κλίντον, φορώντας ένα τζιν παντελόνι, ένα μπορντό πουλόβερ και μπλε σακάκι, έδειχνε εμφανώς καταβεβλημένος και υποβασταζόμενος από την σύζυγό του. Μάλιστα, σταμάτησε για να χαιρετίσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που τον περίμεναν ενώ έκανε και σήμα στους δημοσιογράφους που περίμεναν, δείχνοντάς τους ότι είναι καλά. «Ο πυρετός και ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων του Μπιλ Κλίντον ομαλοποιούνται και θα επιστρέψει στη Νέα Υόρκη για να ολοκληρώσει την πορεία των αντιβιοτικών» δήλωσε ο Δρ. Αλπές Αμίν σε δήλωση που κοινοποίησε στο Twitter ένας εκπρόσωπος του πρώην προέδρου. Σχεδιάζει να συνεχίσει την ανάρρωσή του στο σπίτι του, πρόσθεσαν αξιωματούχοι.

