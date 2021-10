Μάουρο Ικάρντι διαζύγιο: Η Γουάντα Νάρα τον ξεφτίλισε δημόσια

Οργισμένο story έκανε η Γουάντα Νάρα, στo οποίo αποκαλύπτει ότι χώρισε με τον Μάουρο Ικάρντι και αφήνει να εννοηθεί ότι την απάτησε. Συγκεκριμένα, έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram: «Μία ακόμη οικογένεια κατέστρεψες για μία σκύλα». Πέρα από την «επίθεση», η «καυτή» Γουάντα Νάρα, που πρόσφατα δήλωσε πως τον κρατάει γιατί κάνουν ως και… 12 φορές σεξ ημερησίως, έκανε unfollow τον Αργεντίνο σούπερ σταρ και εξαφάνισε όλες τις κοινές τους φωτογραφίες από τον λογαριασμό της, διαγράφοντάς τες.

🚨⚽️ | NEW: Wanda Icardi, Mauro Icardi’s wife, has posted an instagram story translating to “another family you ruined for a bitch”, and has also unfollowed Mauro Icardi on the platform pic.twitter.com/O9D5oBrDF5

