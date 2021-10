Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ τι προβλέπει: Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές

Στις 4:30 το απόγευμα υπογράφεται στην Ουάσινγκτον η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα βάλουν τις υπογραφές για 5ετή ανανέωση, ενώ την συμφωνία συνοδεύει πολιτική δήλωση του Άντονι Μπλίνκεν, που ικανοποιεί απόλυτα με τις δεσμεύσεις της, την Αθήνα. Η ελληνική πλευρά αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επιστολή του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, καθώς αναμένει παραγράφους που θα αποτελούν μήνυμα ασφάλειας για την χώρα και έμμεση προειδοποίηση προς την Τουρκία. Σύμφωνα με πηγές, γίνεται αναφορά στον σεβασμό και την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας, με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι δηλώσεις του κ. Μπλίνκεν μετά την ολοκλήρωση των υπογραφών. Είναι δεδομένη η εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και θα γίνει αναφορά στην συνεργασία σε όλα τα επίπεδα. Η Συμφωνία θα είναι πενταετούς διάρκειας και στη λήξη της θα μπορεί να την καταγγείλει οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές.

Χθες, ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, με τον οποίο συζήτησαν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Κατά την συνάντηση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην συνεργασία των δύο χωρών, ενώ η Αθήνα δίνει έμφαση στην ενίσχυση των σχέσεων και την εξέλιξη του τριμερούς σχήματος με την Κύπρο. Ανατολική Μεσόγειος και ελληνοτουρκικά ήταν στο επίκεντρο των συναντήσεων του υπουργού Εξωτερικών με τον βουλευτή Τζον Σαρμπάνης και τον γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν.

Στην εκδήλωση για τα 47 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Καραμανλής», ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας ότι «η Ελλάδα αγρυπνά και προστατεύει τα σύνορά της που είναι ταυτόχρονα και σύνορα ευρωπαϊκά». Ο πρωθυπουργός σημείωσε, επίσης, ότι η χώρα «υπηρετεί την αναβάθμιση του ρόλου της Ευρώπης σε κάθε περιοχή στρατηγικών ενδιαφερόντων της. Υπογράφοντας υποδειγματικές συμφωνίες συνεργασίας με τους γείτονες της, ιδρύοντας κοινά σχήματα δράσης με τα κράτη της Μεσογείου και τον Αραβικό κόσμο και προωθώντας την ευρωπαϊκή συνεργασία στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όπως πρόσφατα με τη νέα εταιρική σχέση Ελλάδας – Γαλλίας».

Η συμφωνία θα δίνει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερες στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα. Πέρα από τις ήδη θεσμοθετημένες διευκολύνσεις στο ναύσταθμο της Σούδας στην Κρήτη, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα αποκτήσουν επίσημη πρόσβαση για ασκήσεις στο πεδίο βολής του Λιτοχώρου, δικαίωμα μεταστάθμευσης στην ταξιαρχία της αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκειο της Μαγνησίας και παραμονής σε στρατόπεδα στην Αλεξανδρούπολη, που γίνεται βασική πύλη για την ανάπτυξη και αναδίπλωση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ανατολική Ευρώπη. Σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες μειώνουν την παρουσία τους σε θερμές περιοχές του πλανήτη με σκοπό την αναδιάταξη των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, η Ουάσιγκτον αυξάνει την παρουσία της στην Ελλάδα.

Mε τον Βουλευτή των ΗΠΑ Ted Deutch, είχαμε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε Αν. Μεσόγειο και Μ.Ανατολή – I met with US Congressman @RepTedDeutch. Fruitful exchange of views on recent developments in the #EasternMediterranean and #MiddleEast. pic.twitter.com/5uf7vo4y98

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 13, 2021