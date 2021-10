Δολοφονία αθλήτριας – Κένυα: Σοκ στον στίβο

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι η αθλήτρια του στίβου Άγκνες Τζέμπετ Τιρόπ, που συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, βρέθηκε νεκρή, πιθανότατα μαχαιρωμένη από τον πρώην σύντροφό της! Την θλιβερή είδηση επιβεβαίωση η Ομοσπονδία Στίβου της Κένυας.

Heartbreaking 💔 to lose such an amazing talent in Athletics under weird circumstances. Kenya has lost big! Rest well 2015 World Cross Country Champion Agnes Tirop 🥲🥲 #RIP pic.twitter.com/CctVJACR9u

— Alex Isaboke (@alexisaboke) October 13, 2021