Μαραθώνιος Βοστώνης: Η Ελλάδα στεφανώνει τους Μαραθωνοδρόμους

Η Ελλάδα για μία ακόμα φορά θα στεφανώσει τους νικητές του 125ου Μαραθωνίου που διεξάγεται τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου με επιχρυσωμένα στεφάνια ελιάς, τα οποία παρέδωσε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος Στράτος Ευθυμίου στην Αθλητική Ομοσπονδία Βοστώνης, το εσπέρας της Παρασκευής, σε σύντομη ανοικτή εκδήλωση που έγινε στην πλατεία Copley, όπως είχε εξαγγείλει ο «Εθνικός Κήρυκας» στο δημοσίευμά του της 1ης Οκτωβρίου.

Επισημαίνεται ότι ο Μαραθώνιος της Βοστώνης έχει ορισθεί να γίνεται τον Απρίλιο, όπως άλλωστε και γινόταν μέχρι το 2019, πλην όμως το 2020 δεν έγινε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ενώ φέτος μετατέθηκε για σήμερα Δευτέρα 11 Οκτωβρίου τηρουμένων των μέτρων που ισχύουν στη Βοστώνη και τη Μασαχουσέτη γενικά για την πανδημία. Επίσης, τονίζεται ότι η παράδοση των στεφάνων γινόταν τα τελευταία χρόνια επίσημα στην αίθουσα των σημαιών του κυβερνείου της Μασαχουσέτης, αλλά λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και πιο ειδικά της μετάλλαξης Δέλτα, η οποία μετρά σε κρούσματα περί τα 1.500 ημερησίως καθώς και θανάτους γύρω στους είκοσι καθημερινά, οι εκδηλώσεις στο κυβερνείο έχουν ανασταλεί.

Ελληνικό “άρωμα” στον φετινό Μαραθώνιο

Στη σύντομη τελετή παράδοσης των στεφανιών συμμετείχαν η Αθλητική Ομοσπονδία της Βοστώνης, η Οργάνωση Αλφα-Ωμέγα με επικεφαλής τον πρόεδρό της Κώστα Σιδερίδη και μικρός αριθμός ομογενών. Ο κ. Ευθυμίου μίλησε για τον συμβολισμό της παροχής των στεφανιών από την Ελλάδα και έκανε αναφορά στην καθιέρωση της απευθείας πτήσης Βοστώνη – Αθήνα.

Όπως έγραψε εκτενώς ο «Ε.Κ.» στην έκδοση του Σαββατοκύριακου, 9-10 Οκτωβρίου, στον φετινό Μαραθώνιο θα συμμετάσχει η Ελένη Στεφανοπούλου, ένα νέο και έξυπνο κορίτσι της Ομογένειας της Βοστώνης, πτυχιούχος και πιστοποιημένη νοσηλεύτρια (Registered Nurse) στο κορυφαίο Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης, γνωστό ευρύτερα ως Mass General, στο Τμήμα Μεταμόσχευσης Νωτιαίου Μυελού. Η Ελένη θα συμμετάσχει στον Μαραθώνιο για πρώτη φορά και κάνει κάτι τέτοιο για καλό σκοπό, όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στον «Εθνικό Κήρυκα», προκειμένου να βοηθήσει τον Οργανισμό «Caring For Cure, For Patients. For Families. For Research. For a Cure» – «Φροντίδα για εύρεση Θεραπείας. Για τους Ασθενείς. Για τις Οικογένειες. Για την Έρευνα. Για τη Θεραπεία».

Λίγα λόγια για τον Οργανισμό

Ο Οργανισμός αυτός ιδρύθηκε το 2011 από νοσηλεύτριες του προγράμματος Αιματολογίας, Ογκολογίας και Μεταμόσχευσης Νωτιαίου Μυελού των Οστών στο Γενικό Νοσοκομείο Μασαχουσέτης με σκοπό τη βοήθεια των ασθενών και των οικογενειών τους και μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρώσει το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Η Ελένη είπε πως «εάν ξέρω ότι οι ασθενείς μου χρειάζονται κάτι, πηγαίνω στους υπεύθυνους που διευθύνουν τον Οργανισμό και τους ζητώ κάποιο δώρο γι’ αυτούς». Εξήγησε ότι «μπορεί να είναι οτιδήποτε, μία δωροεπιταγή για τα Χριστούγεννα για τους ίδιους τους ασθενείς ή για τις οικογένειές τους για να τους βοηθήσω να αναπτερωθούν λίγο». Η Ελένη είναι κόρη των περήφανων γονιών Στέφανου και Παναγιώτας Στεφανοπούλου. Πριν από έξι χρόνια έλαβε την υποτροφία του «Εθνικού Κήρυκα» στη διάρκεια του επίσημου δείπνου της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Σωματείων Νέας Αγγλίας για την Ανεξαρτησία της Ελλάδος από τους Τούρκους.

Ελληνική νίκη στον Μαραθώνιο της Βοστώνης

Σημειώνεται ότι ο Μαραθώνιος της Βοστώνης διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1897, μία χρονιά μετά τους ιστορικούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην Αθήνα. Είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους διεθνείς Μαραθωνίους και το σημαντικότερο αθλητικό γεγονός της Νέας Αγγλίας. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάνω από 500.000 θεατές που παρακολουθούν τους 30.000 αθλητές. Μια από τις θρυλικές μορφές του Μαραθωνίου της Βοστώνης είναι ο Στυλιανός Κυριακίδης, ο οποίος ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά κατάφερε να υπερισχύσει στον αγώνα του 1946.

Ο Κυριακίδης έτρεξε παρά τη γνωμάτευση των ιατρών του αγώνα που θεωρούσαν ότι δεν θα μπορούσε καν να μετάσχει στον Μαραθώνιο λόγω των κακουχιών που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά και της κακής του σίτισης. Μετά τη θριαμβευτική του νίκη, στην οποία συνέβαλε η συγκινητική συμπαράσταση της Ομογένειας της Βοστώνης, ο Κυριακίδης παρέμεινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και προέβη στη διοργάνωση εράνων, με σκοπό την αρωγή των Ελλήνων συμπατριωτών του, που του επεφύλαξαν υποδοχή ήρωα όταν επέστρεψε στην Αθήνα.

Τι υπολογίζει η Υπηρεσία Επισκεπτών και Συνεδρίων για το φετινό γεγονός

Οι Μαραθωνοδρόμοι θα ξεκινήσουν και φέτος από την πόλη Χόπκικτον της Μασαχουσέτης και θα τερματίσουν στο κέντρο της Βοστώνης. Η διαδρομή είναι 26 μίλια. Ο Μαραθώνιος αναμένεται να αποκομίσει έσοδα στη Βοστώνη πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Υπηρεσίας Επισκεπτών και Συνεδρίων, ενώ υπολογίζεται ότι οι θεατές στο δρόμο θα ξεπεράσουν τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας, ενώ κάτω από ομαλές συνθήκες ανέρχονται σε πάνω από μισό εκατομμύριο.

Πώς πήρε το όνομά του ο Μαραθώνιος της Βοστώνης

Ο αγώνας ονομάζεται έτσι, δηλαδή Μαραθώνιος της Βοστώνης, από την ιστορική διαδρομή του Ελληνα στρατιώτη ημεροδρόμου Φειδιππίδη που μετά τη Μάχη του Μαραθώνα (490 π.χ.) έτρεξε από το πεδίο της μάχης στην Αθήνα για να μεταφέρει τα νικητήρια νέα με τη λέξη «νενικήκαμεν», η οποία έχει παραμείνει και ως ιστορική και συμβολική έκφραση. Η ιστορική ακρίβεια αυτού του γεγονότος επιβεβαιώνεται από τον Φιλόστρατο που αναφέρεται στον θεσμό των στρατιωτών ημεροδρόμων αγγελιαφόρων, τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο και τον Λουκιανό. Η πόλη του Μαραθώνα σήμερα έχει πληθυσμό γύρω στις 15 χιλιάδες κατοίκους, υπάρχει εκεί η αφετηρία του Μαραθώνιου Δρόμου, 35 Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια π.Χ., πρωτοελλαδικά νεκροταφεία.

Πηγή: Εθνικός Κήρυξ