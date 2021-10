The Tinder Swindler – Netflix: Ο απατεώνας που το έπαιζε κροίσος και ξάφριζε γυναίκες

Η υπόθεση ενός απατεώνα, ο οποίος μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών ξεγελούσε γυναίκες αποσπώντας τους χιλιάδες δολάρια, καθώς παρουσιαζόταν ως γιος ενός δισεκατομμυριούχου Ισραηλινού εμπόρου διαμαντιών, θα αποτελέσει το αντικείμενο ενός νέου ντοκιμαντέρ του Netflix. Ο Ισραηλινός πλέιμποϊ Shimon Hayut, όταν κόντευε τα 30, παράσερνε γυναίκες και τις έκανε να τον εμπιστευτούν, υποστηρίζοντας ότι ήταν ο Simon Leviev, ο γιος του επιχειρηματία Lev Leviev, ο οποίος έχει καθαρή περιουσία 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μάλιστα, αποκαλούσε τον εαυτό του «Πρίγκιπα των Διαμαντιών». Στην πραγματικότητα, ο Hayut ήταν ένας κατά συρροή απατεώνας που χρησιμοποίησε τη γοητεία του για να κλέψει ανυποψίαστες μοναχικές γυναίκες μέσω της δημοφιλούς διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών Tinder, γεγονός που του έδωσε το παρατσούκλι «Tinder swindler» («ο απατεώνας του Tinder»).

Ο νεαρός άνδρας, έπεισε ένα θύμα να ανοίξει μια γραμμή πίστωσης στο όνομά της, ώστε να μπορεί να πληρώσει τα έξοδά του και να τον προστατεύσει από τους «εχθρούς» του. Τελικά, η γυναίκα έχασε 200.000 λίρες, αφήνοντάς την τόσο ταραγμένη που χρειάστηκε να εισαχθεί σε ψυχιατρείο. Ο Χάγιουτ εν τέλει συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019 στο Ειρηνοδικείο του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Times of Israel, αλλά αποφυλακίστηκε τον επόμενο Μάιο, αφού εξέτισε πέντε μήνες από την 15μηνη ποινή του.

Τώρα η ιστορία της διεθνούς εξαπάτησης θα ειπωθεί στο «The Tinder Swindler», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο του 2022 και θα σκηνοθετηθεί από τη Φελίσιτυ Μόρις, η οποία ηγήθηκε της επιτυχημένης ταινίας του Netflix «Don’t F *** With Cats», σύμφωνα με το Variety. Παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ στο Twitter, το Netflix υποσχέθηκε ότι η ταινία θα αφηγείται την ιστορία «των γυναικών που έβαλαν σκοπό να καταρρίψουν» τον απατεώνα.

THE TINDER SWINDLER

You’ll never “swipe right” the same again after watching this new film premiering in February 2022 that tells the jaw-dropping story of a prolific conman who posed as a billionaire playboy on Tinder, and the women who set out to bring him down. pic.twitter.com/NCVfGkIhBN

— Netflix (@netflix) September 23, 2021