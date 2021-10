Ρωσία συντριβή αεροσκάφους: Τραγωδία με 16 νεκρούς – Βίντεο

Συνετρίβη αεροσκάφος, τύπου L-410, στη Δημοκρατία του Ταταρστάν, στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, από τη συντριβή σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι και ακόμα 7 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο. «Επτά τραυματίες βρίσκονται στο νοσοκομείο, οι υπόλοιποι 16 δεν δείχνουν κανένα σημάδι ζωής», ανέφεραν οι Αρχές στο Sputnik, σημειώνοντας ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το αεροπλάνο μετέφερε ομάδα αλεξιπτωτιστών, ανακοίνωσε το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σύμφωνα παράλληλα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Το αεροσκάφος ήταν ένα δικινητήριο Let L-410 Turbolet, που χρησιμοποιείται για δρομολόγια μικρών αποστάσεων.

#BREAKING: Up to 19 fatalities feared following L-140 plane crash in Menzelinsk, Russia; major search-and-rescue operation underway – TASSpic.twitter.com/6MCVd5YdtH

— I.E.N. (@BreakingIEN) October 10, 2021