Αφγανιστάν:  Στην Ντόχα αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν

Αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν ζήτησε από τις ΗΠΑ να άρουν το πάγωμα που έχουν επιβάλει στα αποθεματικά της κεντρικής τράπεζας του Αφγανιστάν σε συνάντησή της που είχε με αμερικανική αντιπροσωπεία στην Ντόχα, όπως δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Al-Jazeera ο εκτελών χρέη ΥΠΕΞ του Αφγανιστάν. Υπενθυμίζεται, ότι μετά την πτώση της Καμπούλ και του υπόλοιπου Αφγανιστάν η Ουάσιγκτον πάγωσε κεφάλαια περίπου 9,5 δισ. δολαρίων που ανήκουν στην κεντρική τράπεζα του Αφγανιστάν (Da Afghanistan Bank ή DAB) και σταμάτησε τη μεταφορά πολλών εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά προς τη χώρα, προκειμένου να μην πέσουν όλα αυτά τα χρήματα στα χέρια των Ταλιμπάν.

Ο Αφγανός υπουργός Αμίρ Καν Μουτακί είπε ακόμη ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει στους Αφγανούς εμβόλια κατά του κορονοϊού, μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, έπειτα από τις πρώτες εκ του σύνεγγυς συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο μεταξύ των δύο πλευρών από τον περασμένο Αύγουστο που οι σκληροπυρηνικοί ισλαμιστές κατέλαβαν την εξουσία έπειτα από την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων. Ο υπουργός πρόσθεσε ότι η αφγανική αντιπροσωπεία και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν για «μια νέα σελίδα» στις σχέσεις των δύο χωρών, εχθρών στη διάρκεια της 20ετούς αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο Αφγανιστάν.

Μιλώντας στο Reuters από την Ουάσινγκτον ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι ενώ υπάρχει βελτίωση αναφορικά με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ως προς την πρόσβασή τους σε κάποιες περιοχές όπου δεν έχουν μεταβεί εδώ και μια δεκαετία, τα προβλήματα παραμένουν. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες στην Ντόχα θα πιέσει τους Ταλιμπάν να βελτιώσουν την κατάσταση. Από την πλευρά του ο Μουτακί επισήμανε και ο ίδιος ότι στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται, από την πλευρά του Αφγανιστάν, η ανθρωπιστική βοήθεια και η εφαρμογή της συμφωνίας της Ντόχα. Σύμφωνα με τον Μουτακί, η αφγανική αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με εκπροσώπους της ΕΕ για να συζητήσει για τις τελευταίες εξελίξεις χωρίς ωστόσο να αναφέρει πότε θα γίνει αυτή η συνάντηση.

US and Taliban to hold first talks, in Qatar, since Afghanistan withdrawal https://t.co/6B14YBg8Y7 pic.twitter.com/C1ETmugFsi

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2021