Oruc Reis NAVTEX: Η Τουρκία προκαλεί ξανά

Το σεισμογραφικό σκάφος Oruc Reis βγάζει ξανά η Τουρκία, σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Άγκυρα με νέα NAVTEX που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, Σύμφωνα με τη Ναυτική Οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία, το Oruc Reis, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, Αταμάν και Τζενγκίζ Χαν, θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες έως και τις 21 Δεκεμβρίου. Τις προηγούμενες ημέρες η Τουρκία ενέτεινε τις προκλήσεις στην περιοχή, παρενοχλώντας το κυπριακό ερευνητικό σκάφος Nautical Geo, που διεξήγε εργασίες μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

H τουρκική NAVTEX έρχεται την επομένη της υπερψήφισης της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας – Γαλλίας, καθώς και την ολοκλήρωση της αεροναυτικής άσκησης Κύπρου, Ελλάδος, Γαλλίας και Ιταλίας, στην Ανατολική Μεσόγειο με την ονομασία «Eunomia 2/2021». Υπενθυμίζεται ότι προχθές, ολοκληρώθηκε στην Αγκυρα ο 63ος γύρος διερευνητικών επαφών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, χωρίς αποτελέσματα. Όλες τις προηγούμενες ημέρες, η τουρκική πλευρά φρόντισε να τορπιλίσει το κλίμα με διαρκείς προκλητικές δηλώσεις, την ανιστόρητη επιστολή προς τον ΟΗΕ με την οποία χαρακτήριζε μη ελληνικά τα μη αποστρατικοποιημένα νησιά, αλλά και τις κινήσεις του τουρκικού ναυτικού στα ανοικτά της Κρήτης.

Η NAVTEX για το Oruc Reis

TURNHOS N/W: 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W : 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY;

36 03.17 N – 033 05.89 E

35 45.12 N – 033 07.21 E

35 48.48 N – 034 02.12 E

36 05.53 N – 034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.

Αθήνα: Χαμηλοί τόνοι και ψυχραιμία

Η Αθήνα κρατά επί του παρόντος χαμηλούς τόνους και αναμένει τις κινήσεις της Άγκυρας αλλά και την εξέλιξη της πορείας του “Oruc Reis”. Ο προβληματισμός είναι έντονος καθώς βλέπουν τον Ταγίπ Ερντογάν να επιστρέφει στην τακτική των απειλών και των εντάσεων. “Είναι πρώτο μου μέλημα να θωρακίσω τη χώρα. Είναι πρώτο μου μέλημα να ξέρω ότι έχουμε μία ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, αμυντική πάντα, αλλά να στείλουμε ένα μήνυμα ότι υπερασπιζόμαστε με τρόπο αξιόπιστο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας, έχοντας αξιόπιστες Ένοπλες Δυνάμεις” είπε ο πρωθυπουργός στη βουλή δείχνοντας το σκηνικό έντασης που επιχειρεί να στήσει εκ νέου η Τουρκία σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο.

Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως πλέον η κατάσταση σε διπλωματικό επίπεδο είναι σαφώς διαφορετική με εκείνη του 2020. Η χώρα μας έχει ενισχύσει σε σημαντικό βαθμό τις συμμαχίες της, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και με την αμυντική συμφωνία με την Γαλλία. Επίσης οι ίδιες πηγές τονίζουν πως ένα ακόμα ιδιαιτέρως θετικό γεγονός είναι το άριστο κλίμα που επικρατεί στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Μάλιστα τις επόμενες ημέρες ο Νίκος Δένδιας θα επισκεφθεί την Ουάσιγκτον και θα έχει σημαντικές επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους, όπως με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν για την επέκταση της αμυντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών στα πέντε χρόνια.