Φράνσις Χάουγκεν Facebook: Ο νέος “εφιάλτης” του Ζούκερμπεργκ

Το πρόσωπο των ημερών, είναι σίγουρα η Φράνσις Χάουγκεν κι αν δεν την γνώριζε κανείς, μετά το μπλακ άουτ του Facebook, όλοι μιλούν για αυτήν. Η 37χρονη μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος, η οποία πριν από λίγες ημέρες κατέθεσε ενώπιον επιτροπής του αμερικανικού Κογκρέσου εναντίον του Facebook, έχει αναλάβει μια νέα αποστολή: να καταστήσει σαφές ότι το μέσο αυτό κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να είναι καλό και ταυτόχρονα επικίνδυνο.

Η Φράνσις, η οποία αποχώρησε τον Μάιο από το Facebook, αποκάλυψε τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να ωθεί τους εφήβους να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Instagram, σε βαθμό μάλιστα που κάποιες φορές αυτό να καθίσταται εθιστικό. Κατηγόρησε το Facebook ότι επιλέγει το κέρδος έναντι της ασφάλειας και της κοινωνικής ευθύνης και με την κατάθεσή της ανάγκασε τους Αμερικανούς γερουσιαστές να δεσμευτούν ότι θα επιβάλουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στους γίγαντες του διαδικτύου, ώστε να αναγκαστούν να είναι περισσότερο διαφανείς.

Η Χάουγκεν είναι η πηγή των στοιχείων που δημοσίευσε η Wall Street Journal στα μέσα Σεπτεμβρίου για το Instagram και τις επιπτώσεις του στην ψυχική υγεία των εφήβων. Λίγες ημέρες πριν από την κατάθεσή της σχετικά με αυτό, ο κολοσσός ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ανάπτυξη του προγράμματος Instagram Kids- μιας εκδοχής του Instagram για χρήστες κάτω των 13 ετών– και ότι θα ανέπτυσσε “εργαλεία για γονική εποπτεία”. “Θα εκπλησσόμουν ειλικρινά αν δεν συνέχιζαν να εργάζονται πάνω στο Instagram Kids και θα εντυπωσιαστώ αν σε ένα χρόνο από τώρα δεν κάνουμε και πάλι αυτή τη συζήτηση”, είπε σχετικά η Χάουγκεν ενώπιον της επιτροπής υποστηρίζοντας τη θέση της ότι η κολοσσιαία εταιρεία κάνει το ελάχιστο δυνατό και μόνο όταν πιέζεται να λάβει μέτρα.

"The Facebook “whistleblower” thread has been pulled, and now the facade won’t stop unraveling — to the point that Frances Haugen has been revealed as part of the team of Big Tech censors at the center of 2020 election meddling." https://t.co/2sty7LIHMt

— Ned Ryun (@nedryun) October 7, 2021