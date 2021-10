Γεωργία – Ελλάδα: Αλλαγή στη διεξαγωγή του αγώνα

Αν και επρόκειτο να υπάρχουν περίπου 7000 οπαδοί στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Γεωργία στο Μπατούμι, υπήρξε ανατροπή της τελευταίας στιγμής και το ματς θα διεξαχθεί χωρίς κόσμο. Ο λόγος είναι η κατάρρευση πολυκατοικίας στην περιοχή που θα γίνει το ματς από έκρηξη που προκλήθηκε, με τους υπεύθυνους να παίρνουν την απόφαση για παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους ασφαλείας. Οι πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για οκτώ νεκρούς ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τί προκάλεσε την έκρηξη και οδήγησε σε αυτή την τραγωδία.

📢BREAKING: The match Between Georgia and Greece will be held behind closed doors.⛔

This is due to the tragedy that occurred as a result of the collapse of a residential building in Batumi. At this point, 8 people were found dead.😔

Our condolences to the families who suffer. pic.twitter.com/olRubVhLEG

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) October 9, 2021