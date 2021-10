Αφγανιστάν επίθεση: Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό

To ISIS ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση σε τζαμί στο βορειανατολικό Αφγανιστάν από το οποίο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 50 άτομα. Την ανάληψη ευθύνης δημοσίευσε το πρακτορείο προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους «Amaq» στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε σιιτικό τέμενος στην επαρχία Κουντούζ, στη διάρκεια της μουσουλμανικής προσευχής της Παρασκευής, με το πρακτορείο Reuters να μιλά για δεκάδες νεκρούς και άλλα πρακτορεία, όπως το Aamaj News Agency, να ανεβάζουν τον αριθμό των θυμάτων σε περίπου 100. Νοσοκομειακές πηγές κάνουν λόγο για 50 νεκρούς και 50 τραυματίες.

Η επίθεση έλαβε χώρα γύρω στις 13:30 τοπική ώρα και, βάσει των πρώτων στοιχείων, καμικάζι πυροδότησε εκρηκτική συσκευή μέσα στο τέμενος.

Huge EXPLOSION at Shiite Mosque in Afghan province of Kunduz – Dozens KILLED [Independent Persian – citing eyewitnesses].#Afghanistan pic.twitter.com/0xWxW5LMip

— Al Aqeel Jawad🚩 (@JawadAbubakar7) October 8, 2021