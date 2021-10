GNTM 4 makeover: Οι μεγάλες αλλαγές

Επεισόδιο μεταμόρφωσης των μοντέλων ήταν το χθεσινό για το GNTM 4. Οι 18 διαγωνιζόμενοι στο ριάλιτι μόδας του STAR έρεπε να περάσουν από τη διαδικασία του Makeover. Να αφήσουν πίσω τους το παλιό τους look και από αγόρια και κορίτσια της διπλανής πόρτας να αφεθούν στα χέρια των hair experts, Νικόλα Βιλλιώτη και Ταξιάρχη Ζολώτα και να μεταμορφωθούν σε high fashion models. Μια δοκιμασία που μόνο εύκολη δεν ήταν, καθώς υπήρχαν διαγωνιζόμενοι που δεν ήταν έτοιμη να αλλάξουν στο στιλ τους. «Το GNTM έρχεται για να μετατρέψει απλά αγόρια και κορίτσια σε αληθινά next top models. Αποχαιρετήστε τον παλιό σας εαυτό και ετοιμαστείτε να ζήσετε το απόλυτο happily ever after», ήταν το μήνυμα της Ισμήνης.

Στο φετινό makeover, τα κορίτσια που διαγωνίζονται βρέθηκαν μπροστά σε κάποιες κάρτες, στις οποίες υπήρχε γραμμένο ένα “στοιχείο”, σχετικά με το νέο τους look. Όταν έφτασε η σειρά της Ειρήνης να δει την κάρτα της είδε το όνομα της Σερ. Η Ειρήνη, η οποία ήταν πολύ ανήσυχη, καθώς δεν ήθελε να της κόψουν τα μαλλιά, μόλις είδε το όνομα, διάβασε την κάρτα της, είπε “Καταλαβαίνει κάποια;”. Τα υπόλοιπα κορίτσια αμέσως απάντησαν “όχι”, ενώ στην συνέχεια η Κυβέλη είπε “Η Cher νομίζω ήταν μια τύπισσα, νομίζω τραγουδίστρια, η οποία είχε το μαλλί σου, μακρύ μέχρι κάτω”.

Δυσφορία με την Ειρήνη

Πάντως η παίκτρια, που έχει κερδίσει και το Golden Pass, έδειξε να μην συμφωνεί με την αλλαγή της, απειλώντας πως θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Αυτό προκάλεσε τον εκνευρισμό της κι αντιμίλησε στην συντάκτρια της εκπομπής, που την ρωτούσε πως νιώθει. Μάταια η Ζενεβιέβ Μαζαρί προσπαθούσε να της εξηγήσει ότι αυτό έγινε σε όλα τα GNTM κι έπρεπε να το γνωρίζει. Η Ειρήνη δήλωσε πως δε νιώθει έτοιμη για την αλλαγή, με την Ζενεβιέβ να μην πιστεύει τα όσα ακούει και να αποχωρεί έξαλλη. Τελικά, η Ειρήνη επέλεξε να αφεθεί στα χέρια των ειδικών, περιμένοντας να δει το αποτέλεσμα.

Αναμφισβήτητα τις μεγαλύτερες αλλαγές από τα κορίτσια της είχαν η Μελίνα που έκανε ξανθό κοντό αγορέ αλλά και η Ραφαέλα.

Χαμός στο Twitter

Το extreme make over το εξάντλησαν όλο πάνω της!!!…στους άλλους μία απ τα ίδια…τη χαντάκωσαν τη κοπέλα #gntmgr pic.twitter.com/ET3jOKNqIU — Σταυρούλα (@FotiRene) October 5, 2021

Never never let you go 😅 #gntmgr pic.twitter.com/mRXgmQbLBN — Η Αρχόντισσα της Μπιρίμπας (@Soffi_cial2) October 5, 2021

Το μόνο που άλλαξε είναι το background, η πινακίδα και το μπλουζάκι #GNTMgr pic.twitter.com/ldMsrG1CwC — Πίθηκος Τάπας (@PithikosTapas) October 5, 2021

Και το χειρότερο makeover όλων των GNTM πάει στην #gntmgr pic.twitter.com/t0xEWH3syj — Ο Λουκάς ο Ουρανοπερπατητής (@robotarmjedi) October 5, 2021

εμενα πάντως αυτο που μου εμεινε από το σημερινό επεισόδιο είναι ότι δεν ήξεραν ποια είναι η Cher… #GNTMgr — katerina ¡ ia bc of school (@canyonmxlou) October 5, 2021

Για να μην ξεχάσουμε ότι ξέρουμε, κάτω των 30 ή 25 δωστε προσοχη.

Αυτη ειναι η CHER, ναι;

Δεν εκανα ολοκληρο αφιερωμα για να λεει το καθε τσουτσεκι την ατακα "μια τυπισσα". Τι ζουμε. #gntm4 #GNTMgr #cher @cherhttps://t.co/nVvrO6p65q — • I-Xasou • (@XrhstosVas) October 5, 2021

Για τιμωρία πρέπει να κουρέψουν γουλί όσες δεν ξέρουν την Cher #gntmgr pic.twitter.com/sbeyLUVgds — Το Κακό Κουνάβι (@tokakokouvavi) October 5, 2021

GNTM: Χαμός στο Twitter με την Μελίνα! Δεν ήξερε ποια είναι η… Σάρον Στόουν – Η επική αντίδρασή της

Για ακόμη μια χρονιά, τα επίδοξα μοντέλα του GNTM δεν γνωρίζουν βασικά πράγματα αλλά και πασίγνωστους καλλιτέχνες, χαρίζοντάς μας απολαυστικές στιγμές!

Ο Γιώργος Καράβας χαρακτήρισε την Μελίνα ως… Sharon Stone λέγοντάς της πόσο μοιάζει με την διάσημη σταρ του Hollywood. Ωστόσο, η αντίδραση της 20χρονης ήταν επική, καθώς φαίνεται πως δεν έχει ιδέα για ποια μιλούσαν…

Όπως ήταν επόμενο, αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να κοροϊδεύουν την Μελίνα!

Δες το βίντεο:

Έλεος, την Σάρον Στόουν δεν ξέρουν, τον Λένυ Κράβιτζ δεν ξέρουν, τί στον πούτς@ ξέρουν; #gntmgr — KostasΖ (@Zachars) October 5, 2021

Ουτε Lenny Kravitz, ούτε Σάρον Στόουν… ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΦΙΛΕ… #GNTMgr — marakioriginal (@marakioriginal) October 5, 2021

Μαλάκα η νέα γενιά δεν ξέρει την Σάρον Στόουν;; Σίριουσλι; #gntmgr — Goldfish 🐡 (@Go_oldFish) October 5, 2021

Καλά ποιος δεν ξέρει τη Σάρον Στόουν ρε παιδιά #gntmgr — Kat⁵⁻¹⁼⁰ (@yrreveluv4life) October 5, 2021