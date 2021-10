Ινδία: Ένα απρόοπτο που έγινε viral

Στα χρόνια που πετούσε, τίποτα δεν το σταμάτησε, όταν όμως προσγειώθηκε μόνιμα τα πράγματα άλλαξαν. Ο λόγος για ένα αεροπλάνο της Air India που πήγαινε για απόσυρση και «κόλλησε» κάτω από μία γέφυρα. Ειδικότερα, το αεροσκάφος της Air India είχε εκποιηθεί προκειμένου να γίνει σκραπ. Στη διαδικασία μεταφοράς του, όμως, δημιουργήθηκε πρόβλημα, προκαλώντας, αρχικά, μεγάλη απορία στους χρήστες του διαδικτύου. Η Air India έσπευσε να διευκρινίσει, με ανακοίνωσή της, ότι η εταιρία δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν. «Πρόκειται για ένα αποσυρθέν αεροσκάφος σε διαδικασία αποδόμησης το οποίο είχε εκποιηθεί. Η μετακίνησή του έγινε από τους νέους ιδιοκτήτες. Η Air India δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο αεροσκάφος υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Συν τοις άλλοις, οι υπεύθυνοι ασφαλείας του αεροδρομίου στο Δελχί διαβεβαίωσαν ότι το σκάφος δεν ανήκει στον στόλο του αεροδρομίου και ότι ο οδηγός μπορεί να έκανε κάποιο λάθος κατά τη μεταφορά του. Ωστόσο, προ των διευκρινίσεων, το βίντεο είχε ήδη χιλιάδες θεάσεις σε Twitter και YouTube, με πολλούς χρήστες να διερωτώνται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περίεργο περιστατικό.

#WATCH An @airindiain plane ✈️ (not in service) got stuck under foot over bridge. Can anyone confirm the date and location?

The competition starts now👇 pic.twitter.com/pukB0VmsW3

— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) October 3, 2021