Τρίτη δόση εμβολίου: Ο Τζο Μπάιντεν εμβολιάστηκε on camera

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορωνοϊού έλαβε ο Τζο Μπάιντεν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως και στις δύο προηγούμενες δόσεις, εμβολιάστηκε παρουσία καμερών, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα προς τους Αμερικανούς. «Οπως έκανα με τον πρώτο και τον δεύτερο εμβολιασμό, θα κάνω δημόσια και την ενισχυτική δόση. Αυτό συμβαίνει επειδή ο FDA και τα CDC εξέτασαν όλα τα δεδομένα, ολοκλήρωσαν την ανασκόπησή τους και καθόρισαν ότι η ενισχυτική δόση για το εμβόλιο Pfizer -για τα άλλα, υποθέτω, πως θα συμβεί αργότερα- είναι ασφαλής και αποτελεσματική», είπε ο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διάθεση για αστεία και είπε, μεταξύ άλλων: «Ξέρω ότι δεν μοιάζω, αλλά είμαι άνω των 65 ετών, εύχομαι να τελειώσει και γι’ αυτό κάνω την αναμνηστική δόση σήμερα».

JUST IN: Pres. Biden gets COVID-19 booster shot. https://t.co/a7eIZEhTwM pic.twitter.com/hizMqx5sWh

— ABC News (@ABC) September 27, 2021