Νεκρή έγκυος σε πάρκο: Μία ακόμη τραγωδία στις ΗΠΑ

Μια τραγική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Μια γυναίκα σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης βρέθηκε νεκρή σε ένα πάρκο στη Φλόριντα των ΗΠΑ, με την αστυνομία να κάνει λόγο για έναν ύποπτο θάνατο. Το πτώμα της 21χρονης Φελίσια Τζόουνς βρέθηκε στο πάρκο Ρίβερβιου στο Τζάκσονβιλ το περασμένο Σάββατο. Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα το όνομά της, ωστόσο η μητέρα του θύματος επιβεβαίωσε την ταυτότητά της. Το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ είπε πως η Τζόουνς, η οποία ήταν εννιά μηνών έγκυος και αναμενόταν να γεννήσει την επόμενη εβδομάδα, εντοπίστηκε από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

