Πούτιν – ψάρεμα: Στιγμές χαλάρωσης στη Σιβηρία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πέρασε αρκετές ημέρες κάνοντας πεζοπορία και ψαρεύοντας στη Σιβηρία, στις αρχές Σεπτεμβρίου, έγινε σήμερα γνωστό από το Κρεμλίνο, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες του προέδρου από τις διακοπές του. Στη λεζάντα που συνοδεύει μία από τις 20 φωτογραφίες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, αναφέρεται πως ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια στάση για λίγες ημέρες στη Σιβηρία, έπειτα από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη ρωσική Άπω Ανατολή, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Russian President Vladimir Putin camping and fishing with Defense Minister Sergei Shoigu in the Siberian taiga.

🦌 Putin demonstrates a peculiar fireplace in his tent and later says he was impressed by red deer and jokes that they would have no equal at the Olympics. pic.twitter.com/6NXrQFlWlf

