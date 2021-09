Γυναικοκτονίες – Ευρώπη: Την δολοφόνησε ο φίλος της, ενώ υποστήριζε ότι πέθανε στο σεξ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο της Βρετανίδας κληρονόμου Anna Reed είδαν το φως της δημοσιότητας σοκάροντας την κοινή γνώμη. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 22χρονης είναι ο σύντροφός της, ένας πρώην τραγουδιστής από τη Γερμανία, ο οποίος είχε ισχυριστεί αρχικά στις Αρχές πως η άτυχη νεαρή άφησε την τελευταία της πνοή «κατά τη διάρκεια σεξουαλικού παιχνιδιού που πήγε στραβά».

Όπως ωστόσο αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, ο Marc Schätzle σκότωσε την πλούσια σύντροφό του για οικονομικούς λόγους, καθώς χρωστούσε. Η Anna Reed ήταν κληρονόμος μιας αμύθητης περιουσίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς η οικογένειά της ασχολείται με τα άλογα κούρσας και τον ιππόδρομο. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στην Ταϊλάνδη, ενώ εκείνη έκανε τον γύρο του κόσμου, μόλις δύο μήνες πριν από τον θάνατό της.

Ενώ είχαν ταξιδέψει, μεταξύ άλλων σε Βιετνάμ, Σιγκαπούρη και Ντουμπάι, τον Απρίλιο του 2019, έκαναν κράτηση στο Hotel la Palma au Lac στο Λοκάρνο της Ελβετίας, όπου η Reed βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο μιας σουίτας. Η νεκροτομή έδειξε ότι στραγγαλίστηκε και άφησε την τελευταία της πνοή από ασφυξία, ενώ έφερε επίσης μικρά κοψίματα και μώλωπες. Από την πρώτη στιγμή βασικός ύποπτος θεωρήθηκε ο 32χρονος πατέρας δύο παιδιών που χρησιμοποιούσε το όνομα Marc Dirtywhite.

9 April 2019: Anna Reed, 22, from N. Yorks, was found dead in Switzerland. She died of asphyxiation, she also had small fractures and cuts on her body. Swiss police have reported that her boyfriend Marc Schatzle, 29, has been formally accused of intentional murder. pic.twitter.com/h3k3jjwogu

