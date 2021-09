Μπάσκετ γυναικών: Άμα θέλει να μπει

Η διοργάνωση AfroBasket Women σίγουρα δεν είναι γνωστή εκτός της «μαύρης» ηπείρου και δεν προκαλεί το ενδιαφέρον παρά μόνον των συμμετεχόντων ομάδων. Ωστόσο, ένα απίστευτο καλάθι, που έγινε viral, προσέδωσε αμέσως διεθνή φήμη στο τουρνουά. Ο λόγος για τον τρόπο που έληξε ο αγώνας ανάμεσα στις γυναικείες εθνικές ομάδες μπάσκετ της Μοζαμβίκης και της Ακτής Ελεφαντοστού. Πρόκειται για το απίθανο νικητήριο καλάθι που πέτυχε η Ινγκβίλντβ Μουκαουρό της Μοζαμβίκης στα 1.7″ για το τέλος της αναμέτρησης χαρίζοντας τη νίκη στη χώρα της.

Check out this insane baseline game-winner by Ingvild Mucauro at #AfroBasketWomen! 🔥🇲🇿 pic.twitter.com/SFAJeVHDwg

— FIBA (@FIBA) September 24, 2021