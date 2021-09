Νικ Κέιβ γιος: H ζωή μετά τη “βάρβαρη” απώλεια, σε ένα νέο βιβλίο

Ο Νικ Κέιβ πρόκειται να κυκλοφορήσει τα νέα απομνημονεύματά του που θα επικεντρώνονται στη ζωή του, μετά τον θάνατο του 15χρονου γιου του, Άρθουρ, το 2015. Με τίτλο «Faith, Hope and Carnage» το βιβλίο είναι το αποτέλεσμα 40 ωρών συνεντεύξεων με τον φίλο του, αρχηγό των Bad Seeds, δημοσιογράφο του Observer, Σον Ο’ Χέγκαν. «Είναι η πρώτη συνέντευξη που έδωσα εδώ και χρόνια» τόνισε σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Νικ Κέιβ σε δήλωσή του. «Έχει διάρκεια πάνω από 40 ώρες» ανέφερε. Με τον Νικ Κέιβ να αποκαλεί τις συζητήσεις «μια παράξενη, υποστηρικτική ευχαρίστηση…. σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς» το βιβλίο λέγεται ότι είναι «ένας στοχασμός σε μεγάλες ιδέες, όπως πίστη, τέχνη, μουσική, θλίψη και πολλά άλλα».

Είναι θέματα για τα οποία ο Αυστραλός μουσικός έχει γράψει συχνά τα τελευταία έξι χρόνια στο ιστολόγιο και στη λίστα αλληλογραφίας του «The Red Hand Files» και τα δύο τελευταία άλμπουμ των Bad Seeds, Skeleton Tree και Ghosteen, άγγιξαν τον χαμό του Άρθουρ. Το βιβλίο οφείλει εν μέρει τον τίτλο του στο πρόσφατο άλμπουμ του Νικ Κέιβ με τον Γουόρεν Έλις, Carnage. Σύμφωνα με τον Ο’ Χέγκαν, το «Faith, Hope και Carnage» περιλαμβάνει «προσωπικές και συχνά εκπληκτικές συζητήσεις στις οποίες ο Νικ Κέιβ μιλά ειλικρινά για τη ζωή του, τη μουσική του και τη δραματική μεταμόρφωση και των δύο, που προκλήθηκε από την προσωπική τραγωδία».

Drawn from over forty hours of interviews, Faith, Hope and Carnage is a thoughtful book about Nick Cave's inner life over the last six years, a meditation on big ideas including, faith, art, music, grief and much more. Due for release 2022. pic.twitter.com/61LmAlzDLl

— Nick Cave & The Bad Seeds (@nickcave) September 20, 2021