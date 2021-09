Viral: Το αντίο ενός άντρα σε «μια ιδιαίτερη αδερφή»

Η νεκρολογία ενός άνδρα από την Καλιφόρνια για την αδερφή του, η οποία γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση, άγγιξε τις καρδιές χιλιάδων στα social media και έγινε viral. Στο αφιέρωμα των 189 λέξεων, ο 64χρονος Έρικ Σίντοου, σημείωσε πως η αδερφή του, η 61χρονη Κάρεν, μπορούσε να πει μόνο τρεις λέξεις: «Mum» (Μαμά), «piano» και «Donalds» από τα McDonalds, που ήταν το αγαπημένο της μέρος για φαγητό, αλλά, όπως σημειώνει «δεν είχε ποτέ θέλω ή αμφιβολίες». Ονόμασε την νεκρολογία του «Μια ιδιαίτερη αδερφή» και την δημοσίευε στους Los Angeles Times στις 18 Σεπτεμβρίου, περίπου δύο εβδομάδες μετά το θάνατό της από καρδιακή και αναπνευστική ανεπάρκεια. Έγραψε επίσης, πως τα δύο τελευταία χρόνια της πανδημίας του κορωνοϊού, δυσκολεύονταν να συναντηθούν, αλλά πως μόλις επέστρεψαν στη ρουτίνα τους, πήγαν με ένα ποδήλατο σε μια λίμνη τον Αύγουστο.

«Η Κάρεν είπε ‘μαμά, μαμά’» έγραψε ο Έρικ. Η μητέρα τους είχε πεθάνει τον Μάιο του τρέχοντος έτους. «Την κράτησα και της είπα: ‘Η μαμά δεν είναι πια εδώ’. Η Κάρεν τελείως απροσδόκητα έβαλε το κεφάλι της στον ώμο μου και δάκρυα άρχισαν να κυλούν στα μάγουλά της. Ναι, το είχε καταλάβει» έγραψε. Τελικά, η Κάρεν πέθανε δύο εβδομάδες αργότερα. «Νομίζω ότι ήθελε πολύ να είναι με τη μαμά» σημείωσε ο Έρικ προσθέτοντας: «Μακάρι να μπορούσα να σε κάνω να γελάσεις άλλη μία φορά. Κι εγώ σε χρειαζόμουν». Και κατέληξε: «Με αγάπη, ο αδερφός σου Έρικ».

A day later, I was still floored by Erik Sydow's obituary for his sister Karen. And I was moved by the response here. I wondered if he'd seen it. So, I called him — and he was stunned by the support. More than anything, he wanted to tell me about Karen: https://t.co/6mGrAkuuSA

— Daniel Miller (@DanielNMiller) September 21, 2021