Μασούτης: Νέα διάκριση

Η εταιρεία Μασούτης, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη Best Workplaces Europe 2021, που ανακοινώθηκε σε συνεργασία με τον δημοσιογραφικό όμιλο “The Economist Group”. Διακρίθηκε στην κατηγορία Best Large Workplaces in Europe (500+ εργαζόμενοι) στην 35η θέση. Η σημαντική αυτή διάκριση στην κατηγορία της στα Best Workplaces Europe 2021 ξεχωρίζει και επειδή πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, αλλά και επειδή έρχεται λίγο καιρό μετά την πιστοποίηση που έλαβε για 10η συνεχόμενη χρονιά ανάμεσα στις 10 πρώτες εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®), στο πλαίσιο του θεσμού Best Workplaces Greece.

Η ένταξη της εταιρείας Μασούτης στην ευρωπαϊκή λίστα Best WorkplacesTM 2021 αποδεικνύει τη συνεπή και διαρκή δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους της, για να εξασφαλίσει ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, εφάμιλλο των καλύτερων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ανεκτίμητη αξία σε αυτή την ευρωπαϊκή διάκριση δίνουν η συνέχεια, η διάρκεια και το αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας. Οι λίστες Best Workplaces αποτελούν την εκτενέστερη και πιο αξιόπιστη έρευνα παγκοσμίως σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, τη διαχείριση των εργαζόμενων και τη σημασία της εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο. «Η δύναμή μας, είναι οι άνθρωποί μας» αποτελεί τη φράση που διαχρονικά εκφράζει την εταιρεία Μασούτης και η οποία να παραμένει πάντα επίκαιρη και ενδυναμώνεται μέσα από διακρίσεις σε τόσο σημαντικούς και αξιόπιστους θεσμούς.