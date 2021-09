Πετίτο εξαφάνιση: Νεκρή η 22χρονη, ψάχνουν παντού τον αρραβωνιαστικό της

Εξελίξεις στην εξαφάνιση της Γκάμπι Πετίτο, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν τον περασμένο μήνα, αφού ιατροδικαστής στο Ουαϊόμινγκ επιβεβαίωσε ότι τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν την Κυριακή στο Εθνικό Δάσος Μπρίτζερ Τέτον ανήκουν στην αγνοούμενη.Η 22χρονη από τη Νέα Υόρκη εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή στις 24 Αυγούστου, όταν έκανε check-out από ξενοδοχείο στη Γιούτα, κατά τη διάρκεια ταξιδιού στις ΗΠΑ με τον φίλο της, τον 23χρονο Μπράιαν Λάντρι. Ο Λάντρι επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειάς του στη Φλόριντα, χωρίς την Γκάμπι την 1η Σεπτεμβρίου και στις 14 Σεπτεμβρίου η αστυνομία ειδοποιήθηκε για την εξαφάνισή του. Το FBI του Ντένβερ ανέφερε στο Twitter: «Ο ιατροδικαστής του Τέτον, δρ. Μπρεντ Μπλου επιβεβαίωσε ότι τα λείψανα ανήκουν στην Γκάμπι Πετίτο, γεν. 19 Μαρτίου 1999.

«Η αρχική απόφαση του ιατροδικαστή Μπλου για την αιτία θανάτου είναι ανθρωποκτονία. Αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα της νεκροψίας».

Αφαντος εδώ και μία εβδομάδα ο σύντροφός της

Μία εβδομάδα έχει περάσει από τη στιγμή που ο αρραβωνιαστικός της Γκάμπι Πετίτο, Μπράιαν Λόντρι, έχει εξαφανιστεί και παραμένει άγνωστο το πού βρίσκεται. Το FBI διεξήγαγε έρευνα στο σπίτι της οικογένειας του 23χρονου Μπράιαν, στη Φλόριντα. Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν την αναζήτηση του άνδρα, που, σύμφωνα με την οικογένειά του, εξαφανίστηκε πριν από μία εβδομάδα, τρεις ημέρες αφότου η Γκάμπι Πετίτο δηλώθηκε ως αγνοούμενη.

Πριν γίνει πρωτοσέλιδο, η Γκάμπι ήταν μία κοπέλα της διπλανής πόρτας που είχε εμμονή με το YouTube, στο οποίο ανέβαζε βίντεο και ήλπιζε να αποκτήσει λογαριασμό με αρκετούς ακολούθους ώστε να γίνει Influencer. Ήταν τρελά ερωτευμένη με έναν άνδρα που, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι αν τον είχε γνωρίσει λίγα χρόνια αργότερα, θα τον είχε απορρίψει. Δυστυχώς για την Γκάμπι, όμως, τον γνώρισε στο πικ της νεότητάς της.

Το ζευγάρι αποφάσισε να βάλει τα λιγοστά υπάρχοντά του σε ένα βανάκι και να γυρίσει την Αμερική. Μέσω των σόσιαλ μίντια κατέγραψαν όλες οι περιπέτειές τους: Το ζευγάρι απολαμβάνει ένα ηλιοβασίλεμα. Η Γκάμπι μαγειρεύει σε ένα αυτοσχέδιο κουζινάκι. Κάνουν μπάνιο σε ένα απομονωμένο ποτάμι. Κοιμούνται, ξυπνούν. Γελούν, φιλιούνται, αγαπιούνται. Δεν έχουν πρόγραμμα, παρά μόνο όρεξη να ρουφήξουν την ανέμελη ζωή τους, αυτή που τους πήγαινε από πολιτεία σε πολιτεία. Κι εκείνη πάντα χαμογελαστή, με ένα αθώο χαμόγελο που φώτιζε τον κόσμο.

Ο 23χρονος σύντροφός της Μπράιαν Λόντρι έχει επισήμως κατονομαστεί ως ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση και σύμφωνα με τις αρχές είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί. Οι αρχές της Φλόριντα ανακοίνωσαν ότι έχουν στην κατοχή τους πλάνα από έναν άνδρα με σακίδιο που μοιάζει πολύ στον αγνοούμενο σύντροφο.

