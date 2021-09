Ρωσία – επίθεση σε Πανεπιστήμιο: Η στιγμή που ο δράστης πυροβολείται από αστυνομικό

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση ενός φοιτητή σε Πανεπιστήμιο της ανατολικής Ρωσίας, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν δεκάδες ακόμη. Σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, πρόκειται για τον 18χρονο Τιμούρ Μπεκμανσούροφ, ο οποίος ήταν φοιτητής του Πανεπιστημίου Perm State, στο οποίο εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεση πριν συλληφθεί. Ο απολογισμός είναι τραγικός: Εξι νεκροί και 24 τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες των Reuters, RT και της «Washington Post», που επικαλούνται στοιχεία από το υπουργείο Υγείας της Ρωσίας. Οι αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για 8 νεκρούς.

another angle of the same building at Perm State University; students jumping out of windows. (video from @bazabazon ) pic.twitter.com/AvLm1OFg44

Ο δράστης σκόρπισε τον τρόμο και τον θάνατο, αλλά το κίνητρό του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, καθώς η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται όλα τα σοβαρά εγκλήματα στη χώρα, δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό. Σύμφωνα, ωστόσο, με τοπικά ΜΜΕ που επικαλούνται την ανάρτησή του στα social media, καθώς ο 18χρονος φέρεται να είχε προαναγγείλει την εν λόγω επίθεση, οι ενέργειές του δεν συνδέονται με την πολιτική ή τη θρησκεία, αλλά το κίνητρό του ήταν το μίσος.

Ο νεαρός φέρεται να είχε αφήσει σημείωμα πριν από την επίθεση, στο οποίο ανέφερε ότι μισεί τον εαυτό του, αλλά θέλει να βλάψει όλους όσοι μπαίνουν στον δρόμο του. «Το σκεφτόμουν εδώ και πολύ καιρό, έχουν περάσει χρόνια και συνειδητοποίησα ότι έφτασε η ώρα να κάνω αυτό που ονειρευόμουν», έγραψε σε έναν λογαριασμό στο Twitter ο δράστης, που αποδίδεται σε εκείνον. Ο λογαριασμός του όμως στη συνέχεια σβήστηκε, όπως αναφέρουν ρωσικά ΜΜΕ.

«Αποφάσισα για την ημερομηνία, 20 Σεπτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας. Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσοι μπαίνουν στον δρόμο μου. Το κουδούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγγενη να σφίγγει το κεφάλι μου. Η αίσθηση ότι όλα γύρω είναι απλώς ένα όνειρο δεν φεύγει. Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθείτε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτωθείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας», φέρεται να λέει στο σημείωμα πριν από την πράξη του.

#Breaking: Shooting reported at Russian university, The shooter in Perm' university has been killed. according to reports 5 more killed and 6 injured#BreakingNews pic.twitter.com/EEab8IVMC9

