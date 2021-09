Ρωσία επίθεση – Περμ: H στιγμή που ο μακελάρης οπλίζει το όπλο και πυροβολεί

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν σήμερα όταν ένας ένοπλος φοιτητής άνοιξε πυρ μέσα σε πανεπιστήμιο της πόλης Περμ της Ρωσίας, σύμφωνα με τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή. Σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria. Νωρίτερα το Ρόιτερς, επικαλούμενο μια εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, την Νατάλια Πετσισκέβα, είχε μεταδώσει ότι ο δράστης σκοτώθηκε. Στη φωτογραφία φαίνεται ο δράστης τη στιγμή της επίθεσης, καθώς οπλίζει το όπλο του και ετοιμάζεται να σπείρει τον θάνατο.

Όπως αναφέρουν ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να είναι ο 18χρονος Timur Bekmansurov. Βίντεο τον δείχνει τη στιγμή που περπατά προς το κτήριο του Πανεπιστημίου, κρατώντας μια μακρύκανη καραμπίνα.

Breaking – video of shooter stalking campus of Perm State University in Siberia Russia, at least 8 people dead. Shooter named as local youth 18-year-old Timur Bekmansurov, motives yet unknown. #perm #пермский pic.twitter.com/nRwVgqQU4D

Σύμφωνα με την Ανακριτική Επιτροπή, ο δράστης ήταν φοιτητής στο ίδιο πανεπιστήμιο. Εισήλθε στο πανεπιστήμιο γύρω στις 11 πμ τοπική ώρα. Το κίνητρο του δράστη δεν έχει γίνει γνωστό καθώς η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, η οποία χειρίζεται όλα τα σοβαρά εγκλήματα στη χώρα, δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτό. Όμως τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται την ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έγραψαν ότι σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειές του δεν συνδέονται με την πολιτική ή τη θρησκεία, αλλά το κίνητρό του ήταν το μίσος.

Μάλιστα, το ρωσικό κοινωνικό δίκτυο VK, σύμφωνα με το Sputnik, έσβησε την ανάρτηση για την επίθεση και μπλόκαρε τον λογαριασμό του δράστη. Το δίκτυο θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση και να αναζητεί πλαστούς λογαριασμούς και αντίγραφα της αρχικής ανάρτησης αναφορικά με την επίθεση, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου του πανεπιστημίου.

Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρόκειται για έναν 18χρονο φοιτητή, ο οποίος νωρίτερα είχε ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του στην οποία πόζαρε με τουφέκι, κράνος και πυρομαχικά. O 18χρονος φέρεται να είχε σαν όνειρό του να πυροβολήσει μια μέρα αδιακρίτως. Μάλιστα αναφέρεται πως είχε κρυμμένο το όπλο που χρησιμοποίησε από τότε που ήταν 10 χρονών. Στα social media υπάρχει μια ανάρτηση που πιστεύεται ότι ανήκει στον δράστη. Εκεί έγραφε πως “δεν είναι τρομοκρατική επίθεση, δεν ανήκω σε εξτρεμιστική οργάνωση. Δεν είμαι θρήσκος ούτε ασχολούμαι με τη πολιτική. Κανείς δεν περίμενε ότι θα το κάνω”.

His weapon appears to be a standard 12G shotgun —likely Target X7 or a similar model, which is easily accessible. pic.twitter.com/wqzCNImQhT

#Russia : An armed attack took place in #Perm State University ( #PSU ) —allegedly carried out by 18-year-old Timur Bekmansurov.

Από οπτικό υλικό που προέβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου του κτιρίου και να τρέχουν για να διαφύγουν από τον ένοπλο. Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα μεσα ενημέρωσης δείχνουν φοιτητές να πηδούν από τα παράθυρα του πρώτου ορόφου και να τρέχουν να σωθούν. Φοιτητές έφτιαξαν οδοφράγματα στοιβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις τους, όπως είπαν οι ίδιοι. Σε ένα άλλο βίντεο εμφανίζεται ο ένοπλος ντυμένος στα μαύρα.

Σημειώνεται ότι, η Ρωσία έχει αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την οπλοκατοχή από πολίτες, αλλά κάποιες κατηγορίες όπλων διατίθενται προς πώληση, όπως όπλα για κυνήγι, για νόμιμη άμυνα ή για αθλήματα, αν οι επίδοξοι κάτοχοί τους περάσουν τις απαραίτητες εξετάσεις.

#BREAKING : Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

Στο σημείωμα που άφησε ο δράστης, σύμφωνα με τα ρωσικά Μέσα, αναφέρει: “Αποφάσισα για την ημερομηνία, τις 20 Σεπτεμβρίου. Ενώ προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτιρίων, το όφελος από αυτό είναι η εφαρμογή τους με ένα λεπτομερές σχέδιο της πανεπιστημιακής επικράτειας. Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσους μπαίνουν στον δρόμο μου. Το κουδούνισμα έγινε ακόμα πιο δυνατό, σαν μια μέγγενη να σφίγγει το κεφάλι μου.

Η αίσθηση ότι όλα γύρω είναι απλά ένα όνειρο δεν φεύγει. Δεν βλέπω λόγο να γράψω κάτι άλλο. Στο τέλος, μπορώ να πω ότι δεν είμαι ο πρώτος και πολύ μακριά από τον τελευταίο. Δεν θα σωθείτε από την απαγόρευση των όπλων, θα σκοτωθείτε από αυτοκίνητα, βόμβες, μαχαίρια, όλα όσα έρχονται στο χέρι. Άνθρωποι σαν εμένα θα καταστρέψουν τα πάντα γύρω σας”.

Οι υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν ότι ένα αεροπλάνο με τον απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό έφυγε από τη Μόσχα με προορισμό το Περμ για να παράσχει βοήθεια στους τραυματίες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Υγείας, επτά τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσηλευτικό κέντρο του Περμ, εκ των οποίων ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης μετά την επίθεση, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, κλείστηκε σε ένα δωμάτιο του πανεπιστημίου. Ο ένοπλος σκοτώθηκε από τις Αρχές, σύμφωνα με την Ναταλία Πετσίτσεβα, εκπρόσωπο του πανεπιστημίου, αναφέρει το Reuters, με πλάνα από το σημείο να δείχνουν το πτώμα του στο έδαφος, στον εξωτερικό χώρο του πανεπιστημίου. «Είναι νεκρός», τόνισε η εκπρόσωπος. Από την άλλη, σύμφωνα με την Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ο ένοπλος συνελήφθη και κατά τη σύλληψή του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Ria.

Πάντως, στο Twitter ανέβηκε φωτογραφία με τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης στο πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι πεσμένος στο έδαφος και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δίπλα του, στα σκαλιά, φαίνονται αρκετά φυσίγγια, προφανώς από το όπλο της επίθεσης που χρησιμοποίησε. Ωστόσο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν στη φωτογραφία είναι ο δράστης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απέστειλε τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς των θυμάτων, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. “Ο πρόεδρος ενημερώθηκε γι’ αυτό που συνέβη στο πανεπιστήμιο του Περμ. Ζήτησε από τον πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν να στείλει στο Περμ τους υπουργούς Παιδείας και Υγείας για να οργανώσουν την παροχή βοήθειας προς τα θύματα και τους συγγενείς αυτών που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία”, είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

DETAINED

The suspected gunman, who carried out a shooting at Russia’s #Perm State University, was caught on camera. At least eight people were killed in the attack and 19 injured. The gunman was reportedly detained by police. pic.twitter.com/dzq8C9Tx7K

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) September 20, 2021