Ιτούδης-Εθνική: Σε προχωρημένες συζητήσεις

Σύμφωνα με αποκάλυψη του Σπύρου Καβαλιεράτου, στην εκπομπή Show Must Go On του Παντελή Διαμαντόπουλου,οι πρώτες συζητήσεις με τον Δημήτρη Ιτούδη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής έχουν γίνει και ο προπονητής της ΤΣΣΚΑ είναι το μεγάλο φαβορί για τη θέση του coach. Ο Βαγγέλης Λιόλιος υποσχέθηκε μεγάλο Ελληνα προπονητή για την Εθνική μπάσκετ στην εκπομπή Game Night του Παντελή Βλαχόπουλου και αυτός δεν είναι άλλος από τον Δημήτρη Ιτούδη. Ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις με τον τεχνικό ηγέτη της ΤΣΣΚΑ και σύντομα αναμένεται να προχωρήσει ακόμα περισσότερο το θέμα.

Όπως εξήγησε ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην εκπομπή Show Must Go On του Παντελή Διαμαντόπουλου, ο Ιτούδης θα ήταν προπονητής της Εθνικής από τον περασμένο Απρίλη, αν είχαν γίνει κανονικά οι εκλογές της ΕΟΚ στα τέλη Μαρτίου.Αυτό ήταν εξ αρχής ο εκλεκτός της ομάδας του Βαγγέλη Λιόλιου, που είχε ως σκοπό να το προτείνει άμεσα στο Συμβούλιο και να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία. Οι εκλογές δεν έγιναν, ο Ρικ Πιτίνο έμεινε στον πάγκο, αλλά πλέον τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Από την περασμένη Κυριακή 12 Σεπτέμβρη άλλαξε η Διοίκηση της ΕΟΚ και μπαίνει πάλι μπροστά το θέμα Ιτούδη.

Επιθυμία Ιτούδη για Εθνική

Οι πρώτες επαφές έχουν γίνει, ο Ελληνας τεχνικός θέλει να αναλάβει και αυτή τη στιγμή είναι το μεγάλο φαβορί. Χρειάζεται βέβαια να γίνει η κατάλληλη διαδικασία, να περάσει από ΔΣ και να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Η εξέλιξη με τον Ιτούδη δεν σχετίζεται άμεσα με το διαζύγιο με τον Θανάση Σκουρτόπουλο, αφού ο κόουτς της ΤΣΣΚΑ θα αναλάβει για το Ευρωμπάσκετ του 2022 και όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Αρα θα πάρει τη θέση του Πιτίνο.

Ο Σκουρτόπουλος είναι προπονητής της ομάδας των παραθύρων , όμως το σημερινό ραντεβού του Βαγγέλη Λιόλιου μαζί του δείχνει την πρόθεση να ξεκαθαρίσει άμεσα το ζήτημα των προπονητών των Εθνικών ομάδων. Οχι μόνο των Ανδρών, αλλά και των γυναικών και των υπολοίπων τμημάτων. Οσο για τα παράθυρα που είναι εξίσου σημαντικά γιατί παίζεται η πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2023; Σκέψεις υπάρχουν, αλλά ακόμα είναι νωρίς.