Νάταλι Πόρτμαν – διατροφή: Από τότε που έγινα vegan, άλλαξε το δέρμα μου

Η Νάταλι Πόρτμαν δίνει σπάνια συνεντεύξεις και όταν μιλάει λέει πολλά. Με αφορμή τη νέα καμπάνια του αρώματος Miss Dior στην οποία πρωταγωνιστεί, η βραβευμένη ηθοποιός μίλησε στο Harper’s Bazaar εξηγώντας ότι ο χαρακτήρας που υποδύεται στην καμπάνια έχει τη δική του, άγρια φύση. “Είναι πιο κοντά στον εαυτό μου από οποιαδήποτε έχω παίξει σε ταινία, αλλά και τη γυναίκα που θέλω να γίνω. Είναι τέλειο που τώρα οι γυναίκες μυρίζουν όπως τους αρέσει κι όχι όπως πιστεύουν ότι αρέσει στον κόσμο”. Η ηθοποιός αποκάλυψε πως δεν περίμενε ότι θα απολάμβανε τη φήμη της. Κι όμως, “σε ανταμείβει το ότι χρησιμοποιείς την πλατφόρμα σου για να φέρεις στο προσκήνιο μεγαλύτερα, σημαντικά ζητήματα”.

“Δουλεύω με αρκετούς διαφορετικούς γυναικείους οργανισμούς, ανάμεσά τους κι ο “A New Way of Life”, ο οποίος συνεργάζεται με γυναίκες που έχουν περάσει χρόνο στη φυλακή και τους δίνει σπίτι, ενώ τις βοηθά να ξαναβρεθούν με τα παιδιά τους”. Η Νάταλι Πόρτμαν μίλησε, επίσης, για τον τρόπο με τον οποίο περιποιείται το δέρμα της. “Από την ώρα που έγινα vegan, η επιδερμίδα μου έφτιαξε”, είπε. “Τα αγαπημένα μου φαγητά είναι tacos με φασόλια και λαχανικά, τσιπς και guacamole, αλλά και καπουτσίνο με γάλα βρώμης. Επίσης, δεν πίνω – όχι πάνω από ένα ποτήρι κρασί. Ίσως επειδή μεγαλώνω”.

