Ευρωστρατός – AUCUS: Δύναμη ταχείας επέμβασης 5.000 ανδρών

Πιο ορατός από ποτέ μοιάζει ο κίνδυνος περιθωριοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την τριμερή συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ της Αυστραλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ, AUKUS. Η ΕΕ ελλείψει στρατού και ενιαίας αμυντικής πολιτικής, βλέπει να χάνει “έδαφος” όπως κατέδειξαν οι πρόσφατες εξελίξεις σε Συρία, Λιβύη, Αφγανιστάν. Η αγνόηση της μόνης ευρωπαϊκής χώρας, της Γαλλίας, που διατηρεί συμφέροντα στον Ινδοειρηνικό, από τον αγγλοσαξωνικό άξονα ΗΠΑ, Βρετανίας και Αυστραλίας με την συμφωνία AUKUS που έφερε νέα δεδομένα στον παγκόσμιο γεωστρατηγικό χάρτη, δίνει ώθηση στα σχέδια ανάκτησης της αυτονομίας της ΕΕ.

Σε ένα τέτοιο σκηνικό, έχει ιδιαίτερη σημασία η προ ημερών δήλωση από την πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, πως «η ΕΕ πρέπει να πάρει διδάγματα και να αποκτήσει την πολιτική βούληση να δημιουργήσει τη δική της στρατιωτική δύναμη για να επεκταθεί σε μελλοντικές κρίσεις». Στην ετήσια ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχοντας υπάρξει Ομοσπονδιακή υπουργός Άμυνας από το 2013 ως το 2019, τόνισε πως υπάρχουν ανησυχητικά ερωτήματα, με αφορμή την αποχώρηση της αποστολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και την επακόλουθη κατάρρευση της κυβέρνησης του προέδρου Ασράφ Γάνι.

#France cancels reception in Washington over submarine "back stab".

▪️French embassy in #US cancelled Friday's reception that marks the 240th anniversary of the Battle of Capes which won by the French with US assitance.

▪️Official said decision was a way of adapting, not anger. pic.twitter.com/8FBxHCGVGj

— EHA News (@eha_news) September 17, 2021