Ζώδια και σταθερές σχέσεις: Ποιοι… βγάζουν “σπυράκια”

Υπάρχουν ζώδια που παίζουν το ερωτικό παιχνίδι στα δάχτυλα. Φλερτάρουν εύκολα και πολύ γρήγορα συσχετίζονται ερωτικά με άλλους ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bovary.gr, υπάρχουν τρία ζώδια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα αισθηματικά και δεν καταφέρνουν να σταυρώσουν καλό δεσμό, μένοντας πολύ συχνά σε επιφανειακές σχέσεις ή μόνοι ή εγκλωβισμένοι σε αδιέξοδα και σχέσεις που δεν φτάνουν σε βάθος, τις οποίες συντηρούν από φόβο μην μείνουν μόνοι ή από συνήθεια. Τι φταίει; Είναι μοναχικά άτομα: Ή μήπως τελικά έχουν τόσο ναρκισσισμό που δεν βρίσκουν το ιδανικό ταίρι για να αποδεχτεί το μεγαλείο τους;

Παρθένος

Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, διότι ο κλασικός Παρθένος θέλει να βρίσκεται σε σχέση, είναι συντροφικό άτομο, αλλά είναι τόσο αναποφάσιστος και εξετάζει το υποψήφιο ταίρι του τόσο εξονυχιστικά που χάνει το momentum, το σωστό timing. Όταν ο Παρθένος τελικά αποφασίσει ότι θέλει τον άλλον, μετά από μια εσωτερική αχανή γραφειοκρατία όπου οι δεύτερες σκέψεις του τον στέλνουν από το πρωτόκολλο στο ταμείο κι από εκεί στην προϊσταμένη για μια υπογραφή, το άλλο πρόσωπο έχει βαρεθεί, έχει νυστάξει, έχει βάλει τα πιτζαμάκια του και του λέει «wake me up when september ends».

Το ίδιο κάνει δυστυχώς και με το μαγείρεμα, γι αυτό αν σας καλέσει για φαγητό φάτε κάτι πρόχειρο πριν πάτε. Παρόλα αυτά αν σας επιλέξει για κάτι σταθερό, σε λίγο θα σας τακτοποιήσει στον μπουφέ του σαλονιού σαν ασημένια κορνίζα που θα τη βολέψει κάπου, θα την ξεσκονίζει πού και πού αλλά μην περιμένετε εξάρσεις πάθους. Αν θέλετε κάτι τέτοιο επιλέξτε έναν Κριό και αφήστε τον παρθένο να τα βρει ήσυχα και ωραία με κανέναν Καρκίνο ή Ιχθύ.

Λέων

Οι Λεόντες λατρεύουν τόσο τον εαυτό τους που δεν αφήνουν χώρο για κάποιον άλλον, ούτε καν για το σύντροφό τους. Δεν έχουν σχέσεις, έχουν fan club. Αν τους κοιτάς στα μάτια και τους φτύνεις για να μην τους ματιάσεις, όλα κυλάνε ρολόι. Τα προβλήματα αρχίζουν όταν ο πιστός follower που συστήνουν ως δεσμό τους, αρχίσει τις απαιτήσεις, τις συναισθηματικές ανάγκες, τα μούτρα, τους καυγάδες.

Ο Λέων δεν θέλει πίεση, θέλει να νιώθει ελεύθερος, να κυκλοφορεί με στυλ ζεν πρεμιέ και να σκορπάει αυτόγραφα, χειροφιλήματα, κερασμένα σφηνάκια, ενώ γύρω του πετούν πυροτεχνήματα για χάρη του οι θαμπωμένοι θαυμαστές. Αν θέλετε να κρατήσετε αυτό το ζώδιο για πάντα κοντά σας, μην πληγώσετε ποτέ την ανάγκη του για θαυμασμό, μην το ανταγωνιστείτε και κυρίως μην του βάλετε μπροστά του καθρέφτη για να δει την πραγματικότητα, γιατί θα αυτοθαυμαστεί, θα ξεχάσει την παρουσία σας και θα βγάλει το κινητό από την τσέπη του για να τραβήξει μια σέλφι γεμάτος αυτοπεποίθηση.

Αιγόκερως

Θυμάστε στην κατασκοπική ψυχροπολεμική ταινία που είχατε δει πρόπερσι στην τηλεόραση έναν αδίστακτο κατάσκοπο που δεν άφηνε τίποτα στην τύχη και χειριζόταν άπαντες προκειμένου να καταφέρει το σκοπό του; Ε, Αιγόκερως ήταν! Το ζώδιο αυτό γίνεται τόσο τοξικό όταν θέλει κάτι με λύσσα που λίγα δόλια θύματα αντέχουν να περάσουν το μαρτύριο. Αν ωστόσο έχετε μάστερ στον μαζοχισμό ή έχετε κάνει ένα φεγγάρι θηριοδαμαστές, τότε έχετε πιθανότητα να αντέξετε στο boot camp στο οποίο θα σας υποβάλει ο Αιγόκερως. Αυτός είναι ο λόγος που σπάνια θα δεις Αιγόκερω να κρατάει σοβαρή σχέση και να την υποστηρίζει αν δεν προωθεί τα συμφέροντά του, τους απώτερους σκοπούς ή την ατζέντα του. Δεν είναι απαραίτητα συμφεροντολόγος, έχει απλώς την τάση να θέλει να έχει τον έλεγχο σε όλα και να χειρίζεται ανθρώπους και καταστάσεις.