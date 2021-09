Θάνατοι εμβολιασμένων – κορονοϊός: Ξεσπά η οικογένεια γυναίκας στο Ιλινόις

Ξεσπά η οικογένεια μιας πλήρως εμβολιασμένης γυναίκας από το Ιλινόις των ΗΠΑ, η οποία πέθανε από κορονοϊό, και κατηγορεί τα εκατομμύρια των ανεμβολίαστων Αμερικανών για τον θάνατό της. Η 66χρονη Candace Ayers είχε εμβολιαστεί με το σκεύασμα της Moderna τον περασμένο Μάιο μαζί με τον σύζυγό της Terry και στη συνέχεια μολύνθηκε από τον κορονοϊό. Πέθανε έξι μήνες αργότερα, στις 3 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο HSHS St. John. Η οικογένειά της δημοσίευσε μια νεκρολογία, στην οποία αναφέρει: «Ήταν εμβολιασμένη αλλά μολύνθηκε από άλλους που επέλεξαν να μην είναι. Το τίμημα ήταν η ζωή της».

Ο γιος της Marc πιστεύει ότι η μητέρα του κόλλησε τον ιό τον Ιούλιο αφότου εκείνη και ο πατέρας της πήγαν να επισκεφτούν μια φίλη, ο άντρας της οποίας πέθανε από COVID-19 στο Μισισίπι, όπου το ποσοστό εμβολιασμού ανέρχεται στο 42%, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Είναι εξαιρετικά σπάνια για τους πλήρως εμβολιασμένους Αμερικανούς να νοσήσουν σοβαρά από COVID-19 και να πεθάνουν από τη νόσο και όσοι έχουν κάνει το εμβόλιο έχουν λιγότερες από μία στις 13.000 πιθανότητα σοβαρής μόλυνσης, σύμφωνα με την ανάλυση της DailyMail.com με βάση τα στοιχεία από τα Κέντρα Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών στις ΗΠΑ (CDC).

