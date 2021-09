Navtex Κρήτη – Τουρκία: Νέα πρόκληση από τη γείτονα, αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας για έρευνα

“Τρικυμία” στο Αιγαίο επιχειρεί η Τουρκία με την απόφασή της να εκδώσει Navtex με αφορμή τις επιστημονικές έρευνες που ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει η Ελλάδα ανατολικά της Κρήτης και Κάσου. Η τουρκική Navtex από το σταθμό της Αττάλειας επισημαίνει ότι κομμάτια της περιοχής που έχει δεσμεύσει η Ελλάδα, ανήκουν στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Αναφέρει μάλιστα ότι η δηλωθείσα περιοχή ερευνών από την χώρα μας, έχει δηλωθεί ως τουρκική στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο.Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί την εφαρμογή στην πράξη του παράνομου μνημονίου “οριοθετώντας” μονομερώς την υφαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην τουρκική Navtex αναφέρεται ότι η περιοχή εμπίπτει σε “περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας και θα πρέπει όλες οι δραστηριότητες να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές”. Σημειώνεται ότι η Ελληνική Navtex αφορά επιστημονικές έρευνες από τις 16-22 Σεπτεμβρίου σε περιοχή του Καρπάθιου, του Στενού της Κάσου και ανατολικά της Κρήτης.

Η τουρκική Navtex έχει ως εξής:

TURNHOS N/W : 0821/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 16-09-2021 19:34)

TURNHOS N/W : 0821/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA96-601/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

Η ελληνική Navtex έχει ως εξής:

ZCZC QA96

160750 UTC SEPTEMVRIOY 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 601/21

KARPATHIO PELAGOS

STENO KASOY

ANATOLIKA NISOY KRITIS

EPISTIMONIKES EREVNES THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ”NAUTICAL GEO”

APO 16 SEPTEMVRIOY 2021

EOS 22 SEPTEMVRIOY 2021

STIN PERIOCHI METAXY TON SIMEION:

35-11.07B 026-24.07A

35-13.48B 026-27.48A

35-09.37B 026-31.53A

35-01.53B 026-25.00A

35-04.85B 026-22.73A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1.5NM.

“Μανιφέστο” του Ερντογάν

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, κυκλοφόρησε στη γειτονική χώρα το βιβλίο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τίτλο “ένας πιο δίκαιος κόσμος είναι δυνατός”. Ο Τούρκος πρόεδρος στο συγγραφικό του έργο στρέφεται κατά της Ελλάδας αλλά και των χωρών της Δύσης. Συγκεκριμένα κατηγορεί την Δύση για το προσφυγικό, ενώ ασκεί κριτική σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Τονίζει επίσης να αλλάξει η σύνθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας, διότι υποστηρίζει πως υπάρχουν Χριστιανικές τάσεις σε αυτό και προτείνει την ένταξη μουσουλμανικών χωρών.