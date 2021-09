Ενδοοικογενειακή βία – βίντεο: Έγκυος επιχειρεί να πηδήξει από το παράθυρο του σπιτιού

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο από τη Βραζιλία που χει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και δείχνει μία γυναίκα να επιχειρεί να πηδήξει από το παράθυρο του δεύτερου ορόφου όπου βρίσκεται το σπίτι της για να γλιτώσει από τον σύζυγό της, ο οποίος την κακοποιεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η γυναίκα βρίσκεται στην 10η εβδομάδα κύησης. Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ντούκε ντε Κάξιας του Ρίο ντε Τζανέιρο και καταγράφηκε σε βίντεο από γείτονες του ζευγαριού.

Moment pregnant woman tries to jump out second-floor window https://t.co/I6Sy10eOna

