iPhone 13 mini τιμή: 15,8 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο

Το βράδυ της Τρίτης, η Apple παρουσίασε τα iPhone 13, και οι φαν της τεχνολογίας μεταφέρθηκαν για λίγο στην Καλιφόρνια. Η Apple ανακοίνωσε επίσημα τα high-end iPhone 13: το iPhone 13 Pro και το 13 Pro Max. Η νέα έκδοση των smartphones διαθέτει ταχύτερο τσιπ A15 Bionic, τρεις ολοκαίνουριες κάμερες και βελτιωμένη οθόνη με έως και 120Hz ProMotion οθόνη υψηλής ταχύτητας ανανέωσης που μπορεί να φτάσει τα 1.000 nits. Οι οθόνες OLED και στα δύο μοντέλα έχουν τα ίδια μεγέθη με πέρυσι στις 6,1 και 6,7 ίντσες, αλλά με ελαφρώς μικρότερες εγκοπές. Εσωτερικά, και οι δύο συσκευές χρησιμοποιούν το νέο τσιπ A15 Bionic της Apple, το οποίο προσφέρει τις γνωστές αυξημένες ταχύτητες CPU και GPU σε σύγκριση με πέρυσι. Η τιμή των iPhone 13 Pro ξεκινά από τα 999 δολάρια και του Pro Max από τα 1.099 δολάρια.

Introducing iPhone 13 and iPhone 13 Pro, all-new iPad mini, Apple Watch Series 7, and so much more! Check out the highlights from today’s #AppleEvent. pic.twitter.com/2Vas3M4NB4

— Tim Cook (@tim_cook) September 14, 2021