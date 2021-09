GNTM 4: Η 19χρονη που ξετρέλανε τους κριτές με το «χυμώδες» σώμα της

Μπορεί να μην έχει το μπόι που συνηθίζουν τα μοντέλα, όμως οι 4 κριτές του GNTM 4 εντυπωσιάστηκαν. Η αύρα της 19χρονης Γιοβάνα, κέρδισε αμέσως όχι μόνο την επιτροπή, αλλά και το Twitter! Η Γιοβάνα από το Περιστέρι, που σπουδάζει διοίκηση επιχειρήσεων στην Ιεράπετρα, εμφανίστηκε ως ένα νορμάλ κορίτσι της ηλικίας της, καθόλου επιτηδευμένη στο ντύσιμο και στο μακιγιάζ, απλή, φυσική, χύμα. Κι αυτό έκανε τη διαφορά. Άλλωστε, στα τηλεοπτικά ριάλιτι που παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, για να ξεχωρίσεις, πρέπει να σκεφτείς out of the box.

Η Γιοβάνα Αφεντάκη έκανε ακριβώς αυτό και κατάφερε να κερδίσει την προσοχή των κριτών και μετά, σαν χείμαρρος όπως την αποκάλεσε ο Σκουλός, τους κατέθεσε την προσωπικότητα της. Αυτός ήταν κι ο στόχος της όπως είπε στην Παπαβλασοπούλου, γι΄αυτό και φορούσε μια φαρδιά φόρμα και ένα μπλουζάκι. «Θέλω να δείξω ότι μόντελινγκ δεν είμαι μόνο μια ψηλή κοπέλα που περπατάει. Θέλω να δείξω ότι είναι ένας τρόπος να βοηθήσεις ανθρώπους. Δεν έχω εμπειρία από πασαρέλα και Instagram, με το ζόρι παίρνω 5 like, από τη μαμά και τον αδερφό μου κυρίως. Αλλά μου αρέσει η μόδα και ήρθα να μάθω», είπε η ίδια.

Αν και της είπαν πως είναι “χυμώδης”, εμείς βλέπουμε μια αδύνατη, πολύ όμορφη κοπέλα…

Στο κοσμο της η μικρη κ γουσταρω😍🤣🤣🤣#gntmgr — Cosmo (@Cosmo59439475) September 14, 2021

αχ παρτε το αυτο ειναι αγγελακι της βικτωρια σηκρετ #gntmgr pic.twitter.com/wx0yfPznTC — Θεραπευτής Οργασμογαστρονόμος Paladin♏ (@paladin_iv) September 14, 2021

Ειναι μια θεαααα λεμε 😂 και κορμαρα όχι αστεια #gntmgr — stellaki87 (@stellaki87) September 14, 2021