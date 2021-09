Σφαγή δελφινιών Δανία: Η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη, εικόνες σοκ

Μια μεγάλη σφαγή χιλιάδων δελφινιών σημειώθηκε για άλλη μια χρονιά στις ακτές των Νησιών Φερόε, στο πλαίσιο του ετήσιου αιματηρού εθίμου Grindadrap, το οποίο χρονολογείται από τον 9ο αιώνα, όταν οι Βίκινγκς άρχισαν να εγκαθίστανται σε νησιά του Βόρειου Ατλαντικού. Φέτος, οι «κυνηγοί» στα Νησιά Φερόε έσφαξαν 1.428 δελφίνια μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε μια από τις μεγαλύτερες ανάλογες σφαγές στην ιστορία, «βάφοντας» κόκκινη τη θάλασσα από το αίμα των θηλαστικών που είχαν παρατάξει στην παραλία. Συγκεκριμένα, αλιευτικά σκάφη οδήγησαν τα δελφίνια του Ατλαντικού προς την ακτή του Skálafjørður, όπου άνδρες τα περίμεναν στα ρηχά με γάντζους, μαχαίρια και λόγχες…

#Denmark The Faroe Islands, Denmark's overseas autonomous territory, held a hunting activity on the 12th. More than 1400 white edge dolphins were killed, and the whole Gulf flowed with blood, triggering the anger and condemnation of animal conservationists. pic.twitter.com/fVJDbsZTA1 — bahtbag (@thaibahtbag) September 14, 2021

Hello @SkyNews have you noticed that the Faroese killed an entire pod of 1428 dolphins yesterday . That’s news . Report it . Please RT pic.twitter.com/hdbSBLqTK8 — Chris Packham (@ChrisGPackham) September 13, 2021

Το Grindadrap παραμένει η μόνη μορφή φαλαινοθηρίας που υπάρχει ακόμα στη Δυτική Ευρώπη, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία των Νησιών Φερόε, οι κάτοικοι μπορούν, επίσης, να «κυνηγήσουν» συγκεκριμένα είδη φάλαινας και φώκιας. Το κρέας και το λίπος από τα σφαγμένα θαλάσσια θηλαστικά, χρησιμοποιούνται για παρασκευή φαγητού.

@MettePrime It is time for DENMARK to stop the bloody slaughter in the Faroe Islands! Yesterday over 1,400 dolphins were slaughtered! TIME FOR YOU TO ACT! pic.twitter.com/yGlvPvbrX5 — peter baldwin (@petethepunk) September 13, 2021

Η φετινή μαζική σφαγή είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στα Νησιά Φερόε, με συνέπεια να προκαλέσει τις αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών για την προστασία των ζώων. Μάλιστα, η περιβαλλοντική φιλανθρωπική οργάνωση «Sea Shepherd» ανέφερε πως οι σφαγές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων των 8.000 φαλαινών και δελφινιών την τελευταία δεκαετία.

Killing whales has become a long-standing tradition here. 😡

1428 dolphins was brutally slaughtered or beat to death yesterday in the Faroe Islands. 😡😡#Tiredearth #ocean pic.twitter.com/lZVVCH45db — Rebecca Herbert (@RebeccaH2030) September 14, 2021

«Κανένα από τα προηγούμενα κυνήγια δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό που συνέβη αυτό το Σαββατοκύριακο», καταγγέλλει από την πλευρά της η οργάνωση Blue Planet Society και προσθέτει, «η προηγούμενη μεγαλύτερη σφαγή είχε σημειωθεί το 2013 όταν θανατώθηκαν 430 δελφίνια».