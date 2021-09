Premier League: Ελευθέρας στους Λατινοαμερικάνους

Ανατροπή δεδομένων φαίνεται πως έχουμε όσον αφορά τη συμμετοχή των Λατινοαμερικάνων ποδοσφαιριστών στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου της Premier League. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία προειδοποίησε τα κλαμπ της Premier League ότι κινδυνεύουν με πρόστιμο ακόμη και ήττα στα χαρτιά αν παραβούν την απαγόρευση και επιλέξουν τους εν λόγω ποδοσφαιριστές σε αγώνα για το διάστημα 10-14 Σεπτεμβρίου, κάτι που είχε αποφασιστεί έπειτα από σχετική διαμαρτυρία της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βραζιλίας.

Ωστόσο, όπως γνωστοποίησε και η ίδια η FIFA, οι Βραζιλιάνοι απέσυραν την επίσημη διαμαρτυρία τους κι έτσι οι παίκτες θα έχουν κανονικά το δικαίωμα να αγωνιστούν αυτό το Σαββατοκύριακο με τις ομάδες τους. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά όλους τους Λατινοαμερικάνους, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Έτσι οι Άλισον, Φαμπίνιο, Φιρμίνο (Λίβερπουλ), Έντερσον, Γκάμπριελ Ζέσους (Μάντσεστερ Σίτι), Τιάγκο Σίλβα (Τσέλσι), Ραφίνια (Λιντς), Φρεντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Αλμιρόν (Νιουκάστλ), Ραούλ Χιμένες (Γουλβς) και Σιεράλτα (Γουότφορντ) θα μπορέσουν να προσφέρουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.

🚨 FIFA has cleared players who were called up by Brazil, Chile, Mexico and Paraguay during the international break to play in the Premier League this weekend. [Sky Sports] #PremierLeague pic.twitter.com/32gIGnjatb

— Football Zone (@mrfootytalk_) September 11, 2021