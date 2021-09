Ταλιμπάν – ξυλοδαρμός δημοσιογράφων: Τρομάζει το κύμα βίαιων επιθέσεων

Το κύμα βίαιων επιθέσεων των Ταλιμπάν σε Αφγανούς δημοσιογράφους προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία για την ελευθερία του Τύπου στο Αφγανιστάν. Σε φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν, τα σώματα των δύο ρεπόρτερ είναι γεμάτα μεγάλες μελανιές, ενώ και στο πρόσωπο έχουν σημάδια της άγριας βάναυσης μεταχείρισης που κατήγγειλαν. «Πέντε συνάδελφοι έμειναν σε κέντρο κράτησης για πάνω από 4 ώρες, κατά τις οποίες δύο συνάδελφοί μας ξυλοκοπήθηκαν και βασανίστηκαν βάναυσα», δήλωσε στο Reuters Zaki Daryabi, ιδρυτής και διευθυντής της εφημερίδας Etilaat Roz.

Όταν αφέθηκαν ελεύθεροι, οι δύο δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο και οι γιατροί τους συνέστησαν να ξεκουραστούν για δύο εβδομάδες, συμπλήρωσε ο Daryabi.

Painful. Afghan journalists from @Etilaatroz, Nemat Naqdi & Taqi Daryabi, display wounds sustained from Taliban torture & beating while in custody after they were arrested for reporting on a women’s rally in #Kabul, #Afghanistan.#JournalismIsNotACrime https://t.co/jt631nRB69 pic.twitter.com/CcIuCy6GVw

