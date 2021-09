Παναγιώτης Βασιλάκος – Σκορδά: Ο πρώην Bachelor στο Πρωινό

Καλεσμένος στο πλατό του Πρωινού βρέθηκε την Πέμπτη ο Παναγιώτης Βασιλάκος. Ο πρώτος Έλληνας Bachelor αναφέρθηκε στον νέο κύκλο του ριάλιτι, αλλά και στη σχέση του με τη Νικολέττα Τσομπανίδου. Ο ίδιος υπερασπίστηκε τη συμμετοχή του στο The Bachelor και ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε σενάριο σε όσα βλέπαμε στον περσινό κύκλο.

«Αυτό που συμβαίνει στο The Bachelor συμβαίνει και στη σύγχρονη εποχή. Μπορεί ένας άντρας να φλερτάρει με 7 κοπέλες και το αντίστοιχο να κάνει και μια γυναίκα. Ποτέ δεν είχα παράλληλη σχέση. Δεν είχα ενδοιασμό για το The Bachelor. Αν δεν μου άρεσε ο έρωτας δε θα έμπαινα στο The Bachelor. Μπορεί να έχει ακουστεί το οτιδήποτε, αλλά σε εμένα δεν είχε σενάριο. Μπορεί να ήμουν λίγο τρακαρισμένος στην αρχή με τις κάμερες, αλλά δεν υπήρχε σενάριο. Σε μένα δεν υπήρχε κανείς να μου πει τι να κάνω.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vasilakos Panagiotis Official (@vasilakospanagiotis12)

Τη Νικολέττα την ερωτεύτηκα μέσα στο Bachelor

Όταν βγήκαμε πραγματικά προσπαθήσαμε. Είχαμε ολοκληρωμένη σχέση. Υπήρξε μια προσπάθεια και από τις δύο πλευρές. Είμαι 30 χρονών και πλέον όταν βλέπω πως κάτι δεν πηγαίνει με μια κοπέλα καλό είναι να σταματάει από την αρχή.

Τα συζητήσαμε και είπαμε πως αν το συνεχίσουμε είναι κρίμα να στενοχωρηθούμε, γιατί ζήσαμε κάτι πολύ όμορφο. Ποτέ δε θα ακούσω κάποιον να μου πει τι να κάνω, αν αυτό δε με αντιπροσωπεύει. Εγώ ήθελα να δείξω ποιος είναι ο Παναγιώτης.

Δε ξέρω τι συζητούσαν μεταξύ τους οι κοπέλες, γιατί δεν ήμουν μπροστά. Εγώ προσπαθούσα να δω τη ψυχή της κάθε κοπέλας. Έδωσα χρόνο. Από το φιλί καταλαβαίνω τι χημεία. Εμένα με φλερτάρουν οι γυναίκες και φλερτάρω και εγώ. Ποτέ δε μετάνιωσα για την απόφαση να πάρω μέρος στο The Bachelor. θέλω να ασχοληθώ με την τηλεόραση με πράγματα που με εκφράζουν. Τώρα θέλω να αξιοποιήσω κάτι στρέμματα που έχω στην Αμοργό. Το Battle of the Couples σαν ιδέα ήταν όμορφη. Το format που είχα δει εγώ ήταν στον Άγιο Δομίνικο» είπε, μεταξύ άλλων, ο Παναγιώτης Βασιλάκος.