Σεισμός στο Μεξικό: Συγκλονιστικά βίντεο από το “χτύπημα” των 7,1 Ρίχτερ

Σεισμική δόνηση 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα· νωρίς το πρωί σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας) στην πολιτεία Γκερέρο, ανακοίνωσε το εθνικό κέντρο σεισμολογίας του Μεξικού, με τον κυβερνήτη της πολιτείας Έκτορ Αστουδίγιο να ανακοινώνει τον θάνατο ενός ανθρώπου εξαιτίας της πτώσης αντικειμένου. Το μεξικανικό σεισμολογικό κέντρο αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή του για το μέγεθος του σεισμού, που αρχικά είχε υπολογίσει πως ήταν 6,9 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Το αμερικανικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι, που νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως υπήρχε κίνδυνος να καταγραφούν σεισμικά θαλάσσια κύματα στον Ειρηνικό μετά τη δόνηση, διευκρίνισε μερικά λεπτά αργότερα πως τελικά δεν αναμένει τσουνάμι.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα από την πόλη Ακαπούλκο, στην πολιτεία Γκερέρο, 400 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Μεξικού, διευκρίνισε το μεξικανικό κέντρο σεισμολογίας. Σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ακαπούλκο, έγιναν αισθητές αρκετές μετασεισμικές δονήσεις. Κτίρια στην πόλη έχουν υποστεί ζημιές, μετέδωσε νωρίτερα ανταποκριτής του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η Πολιτική Προστασία στην Γκερέρο ανέφερε νωρίτερα πως της αναφέρθηκαν πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου. Η δήμαρχος της μεξικανικής πρωτεύουσας, η Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανέφερε μέσω Twitter πως σημειώθηκαν διακοπές της ηλεκτροδότησης. Πάντως το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς συνεχίζει ομαλά τη λειτουργία του, πρόσθεσε και ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές στην πόλη.

Ο σεισμός, που κράτησε λιγότερο από ένα λεπτό, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην πόλη του Μεξικού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Βίντεο που τράβηξε ένας εξ αυτών στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας εικονίζει ηλεκτρονικό πίνακα με πληροφορίες για τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων να ταλαντεύεται. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός στο Μεξικό (επίσης 7,1 βαθμών) είχε πλήξει τη χώρα τη 19η Σεπτεμβρίου 2017 και σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους.

Στη συνοικία Ρόμα Σουρ της πρωτεύουσας, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν έξω, αρκετοί φορώντας μόνο εσώρουχα ή πιτζάμες υπό βροχή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Κάποιοι κράταγαν στα χέρια τα παιδιά τους ή τα κατοικίδιά τους. “Ήταν φρικτό. Στ’ αλήθεια θυμάμαι τον σεισμό του 1985 κάθε φορά που γίνεται κάτι σαν αυτό”, είπε η Γιασμίν Ρισκ, κάτοικος της συνοικίας, ηλικίας 70 ετών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) εκτίμησε από την πλευρά του ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 7,0 βαθμών –αρχικά έκανε λόγο για δόνηση 7,4 βαθμών– και προσδιόρισε πως το επίκεντρό του βρισκόταν 37 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του δήμου Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο. Σημείωσε πως ήταν επιφανειακός, είχε εστιακό βάθος 12,5 χλμ., όπως υπολόγισε.

