Εμβολιασμοί παιδιών 12 και άνω: Στην μάχη χιλιάδες παιδίατροι, πώς θα γίνεται η διαδικασία

«Αν τα εμβόλια δεν ήταν ασφαλή για τα παιδιά, για τους εφήβους μιλάμε συγκεκριμένα, δεν θα είχαν εγκριθεί από οργανισμούς», εξέφρασε η καθηγήτρια Παιδιατρικής και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Ιωάννα Παυλοπούλου. «Είναι πολύ σημαντικό ότι αρχίζουν να εμπλέκονται και οι παιδίατροι με εμβολιασμό στα ιατρεία διότι αυτό θα βοηθήσει στη συμμόρφωση. Όπως γνωρίζουμε ο παιδικός εμβολιασμός, σε επίπεδο ρουτίνας, είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε στην πρωινή εκπομπή του OPEN «Ωρα Ελλάδος». Μάλιστα, έστειλε το μήνυμα πως ο εμβολιασμός των παιδιών θα πάει πάρα πολύ καλά εφόσον εμπλακούν και οι παιδίατροι. «Ηταν και ένα καμπανάκι ότι επιβραδύνθηκε ο εμβολιασμός στους ενήλικες. Μας δείχνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η Πρωτοβάθμια Φροντίδα», προσέθεσε η κ. Παυλοπούλου.

Γιατί αποφασίστηκε τώρα η εμπλοκή των παιδιάτρων στην εμβολιαστική διαδικασία;

Οσο για το αν υπήρξε καθυστέρηση στο να δοθεί το «πράσινο φως» για εμπλοκή των παιδιάτρων στην όλη διαδικασία του εμβολιασμού, είπε πως «είναι και θέμα επιχειρησιακό, είναι θέμα και συντήρησης του εμβολίου- κάτι που έχει βελτιωθεί και είναι πιο εύκολο πλέον. Είχαμε να λύσουμε διάφορα επιχειρησιακά ζητήματα». Ερωτηθείσα για το τι κάνουν άλλες χώρες στον εμβολιασμό των παιδιών, τόνισε πως «μόνο στις ΗΠΑ έχουν εμβολιαστεί πάνω από 10 εκατ. έφηβοι, στον Καναδά έχει εμβολιαστεί το 70% των εφήβων, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντάξει τον εμβολιασμό των εφήβων καθολικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εντάξει τον καθολικό εμβολιασμό στους 16-17 και 12-15, προς το παρόν μόνο στα παιδιά αυξημένου κινδύνου», προτάσσοντας πως οι συνθήκες εμβολιασμού της κάθε χώρας παίζουν ρόλο.

«Κάθε απόφαση δεν λαμβάνεται αβασάνιστα. Εξετάζουμε όλα τα στοιχεία. Η επέλαση της Δ άλλαξε τα δεδομένα», εξέφρασε χαρακτηριστικά η κ. Παυλοπούλου, αναφέροντας πως έχουν χάσει τη ζωή τους 3 παιδιά, εκ των οποίων τα 2 ήταν έφηβοι.

Πώς θα γίνονται οι εμβολιασμοί μαθητών από τους 3.500 παιδίατρους

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο εμβολιασμός στο ιατρείο του παιδιάτρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που ισχύουν ήδη για τους ιδιώτες γιατρούς.

Πρώτα ραντεβού και μετά ο εμβολιασμός

Η διαδικασία που απαιτείται θα είναι σχεδόν η ίδια με εκείνη που θα ακολουθούσαν οι γονείς αν πήγαιναν σε οποιοδήποτε εμβολιαστικό κέντρο. Οι παιδίατροι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα. Στην συνέχεια και ανάλογα με τα ραντεβού που θα έχουν κλείσει, θα γίνεται η παραγγελία των εμβολίων, καθώς όπως είναι γνωστό η συντήρηση των εμβολίων της “Pfizer” δεν είναι μια εύκολη διαδικασία, καθώς θα πρέπει να διατηρούνται σε ειδικά ψυγεία και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Γι’ αυτό τον λόγο θα υπάρχει συνεργασία με πολυιατρεία ή με εμβολιαστικά κέντρα για την ασφαλή μεταφορά, έτσι ώστε την ίδια μέρα να γίνει ο εμβολισμός των παιδιών.

Στην κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσουν και έξτρα αμοιβή στους παιδιάτρους ανάλογα με τον αριθμό των εμβολίων που θα κάνουν στο ιατρείο τους. Υπενθυμίζουμε πως στους ιδιώτες γιατρούς η αποζημίωση είναι 3 ευρώ ανά εμβόλιο και 20 ευρώ στην περίπτωση που ο εμβολιασμός γίνει κατ’ οίκον. Το κονδύλι θα καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ και θα επιχορηγηθεί από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Υγείας.

Κίνητρα για μαθητές για να εμβολιαστούν

Στο Μαξίμου εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν κίνητρα στους μαθητές προκειμένου προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, αφού πρώτα έχουν πάρει την σύμφωνη γνώμη των γονιών τους. Άλλωστε το “freedom pass” των 150 ευρώ σε νέους ηλικίας από 18 – 24 ετών είχε θετικά αποτελέσματα και αύξησε σημαντικά την συμμετοχή τους στο εμβολιασμό ο οποίος αγγίζει το 45%. Ανάλογα σχεδιάζει να κινηθεί η κυβέρνηση και στις μικρότερες ηλικίες, με την στόχευση αυτή την φορά να είναι διαφορετική, καθώς το κίνητρο πιθανότατα θα είναι τα δωρεάν data, ή εκπτωτικά κουπόνια σε ήδη τεχνολογίας τα οποία χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τα παιδιά.

Από σήμερα τα δωρεάν self test στους μαθητές

Από σήμερα οι γονείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα δωρεάν self test για τους ανεμβολίαστους μαθητές ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Συνολικά θα πρέπει να λάβουν μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, 6 αυτοδιαγνωστικά τεστ προκειμένου να καλυφθούν οι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου. Το self test θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο. Βεβαίωση του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οφείλουν να φέρουν οι μαθητές που δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετών και άνω) ούτε βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου). Οι εμβολιασμένοι μαθητές δεν δικαιούνται δωρεάν self – test, καθώς δεν οφείλουν να τα διενεργούν εφόσον δεν προκύψει ειδικός λόγος.